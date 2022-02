W ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński wypowiadając się na temat problemów Polskiego Ładu powiedział, że potrzebna jest radykalna naprawa.

Reklama

- Na pewno jest tu potrzebna radykalna naprawa i na pewno, o czym mówiłem na posiedzeniu kierownictwa partii, są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne - przekazał w rozmowie z PAP.

W podobnym tonie wypowiadał się kilka dni później wicepremier Henryk Kowalczyk. W wywiadzie dla RMF FM mówił, że decyzji należy spodziewać się w najbliższych dniach.

W południe m.in. w tej sprawie zbierze się kierownictwo PiS. Nieoficjalnie mówi się, że stanowisko może stracić minister finansów Tadeusz Kościński. Z jego resortu odwołani mogą zostać także wiceministrowie: Jan Sarnowski i Piotr Patkowski.

W Warszawie spekuluje się od wielu tygodni, czy z rządu odejdzie też minister Adam Niedzielski. Ale rozmówcy "Rzeczpospolitej" z Klubu PiS nie są przekonani, że to coś więcej niż tylko wewnętrzne rozgrywki i ambicje jednego czy dwóch polityków. Dla ministra Niedzielskiego ważnym politycznie momentem będzie koniec V fali pandemii oraz potencjalne łagodzenie obostrzeń. Grunt pod to szykuje już np. minister Przemysław Czarnek, który zapowiedział, że uczniowie i uczennice mogą wrócić do szkół wcześniej niż zapowiadano.