Szczegóły operacji przedstawił na konferencji prasowej rzecznik Pentagonu John Kirby.

Na Stary Kontynent w ciągu kilku najbliższych dni ma trafić 2 tysiące żołnierzy. Spośród oddziałów USA stacjonujących w Niemczech, tysiąc żołnierzy trafi do Rumunii, gdzie wesprze 900-osobowy kontyngent już przebywający w tym kraju. Ok. 1700 żołnierzy z 18 Korpusu Powietrzno-Desantowego trafi do Polski. Wszystkie oddziały wysyłane do Europy to oddziały mobilne, które maja możliwość błyskawicznego przemieszczania się zależnie od potrzeb.

8,5 tys. żołnierzy pozostaje w gotowości i czeka na decyzje dowództwa, w zależności od sytuacji w Europie Wschodniej. Jeżeli zajdzie potrzeba wysłania do Europy większych sił, takie decyzje będą podejmowane na bieżąco.

Zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy 🇺🇸 zostanie przeniesionych do 🇵🇱. To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na 🇺🇦. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem na ten temat z @secdef L. Austinem. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek agresji wobec naszego sąsiada. pic.twitter.com/wGJJp4tHGS — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 2, 2022

Kirby bardzo stanowczo podkreślił, że ruchy wojska odbywają się na otwarte zaproszenia państw, do których trafią amerykańskie oddziały, i nie są to przeniesienia stałe, a jedynie spowodowane napiętą sytuacją i działaniami Rosji. Rzecznik zaznaczył, że amerykańskie oddziały nie będą prowadzić działań bojowych na terytorium Ukrainy i nie będą uczestniczyć jej obronie, a mają jedynie w razie potrzeby wzmocnić zdolności obronne sojuszników.

- Jeżeli sytuacja będzie wskazywała na to, że potrzebne będą większe siły, podejmiemy odpowiednie decyzje konsultując się z sojusznikami z NATO - zapowiedział Kirby, wskazując, że jak na razie Rosja nie wykazuje żadnych dążeń do deeskalacji napięcia. Rzecznik nie wykluczył także dalszych przemieszczeń wojsk w Europie,



Podczas konferencji Kirby pytany był o to, dlaczego wojska wysyłane są do Europy przed przegłosowaniem tej decyzji przez Kongres. Rzecznik stwierdził, że to decyzja, którą podjęli sojusznicy w ramach NATO, a jest ona sygnałem dla świata, jak poważnie Stany Zjednoczone traktują swoje zobowiązania wobec sojuszników.