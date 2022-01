Czy Donald Tusk był podsłuchiwany?

Nie chcę stawiać tego typu tez, nie mając na to dowodów, ale wiele na to wskazuje. Po to powinna powstać komisja śledcza, żeby takie rzeczy wyjaśnić. Aparat państwa natomiast bez wątpienia był wykorzystywany przeciwko mnie i opozycji - w wyborach warszawskich i prezydenckich. Dlatego wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że opozycja była podsłuchiwana w znacznie szerszy sposób, niż sugerowałyby to fakty, które do tej pory ujrzały światło dzienne.

Wybory parlamentarne nie były uczciwe jeśli szef sztabu wyborczego PO był podsłuchiwany w trakcie kampanii?

Wszyscy zewnętrzni eksperci potwierdzają, że wybory nie były równe. Chociażby z uwagi na to, że podczas wyborów do wsparcia kandydatów PiS zaprzęgnięta była cała machina państwowej propagandy. Jeżeli potwierdziłoby się to, że PiS podsłuchiwał polityków opozycji, żeby wykorzystywać zdobyte informacje do kampanii wyborczej, to oczywistym jest, że położy się to cieniem na całym procesie wyborczym.

Premier Mateusz Morawiecki wezwał Donalda Tuska żeby zrezygnował z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej i stwierdził, że to błędna polityka EPL spowodowała, że prezydent Rosji Władimir Putin może szantażować Europę. Donald Tusk zrezygnuje ze stanowiska?

Te zarzuty są śmieszne, zwłaszcza w kontekście tego, że PiS brata się z partiami jawnie antyeuropejskimi, które wspierają Putina i prawdopodobnie są przez niego finansowane. To próba odwrócenia uwagi Polek i Polaków, od tego, co się dzieje w Polsce, np. od wzrastających cen energii. Częściowo wzrost cen jest spowodowany tym co dzieje się na rynkach, ale częściowo wynika z tego, że rządy Szydło i Morawieckiego przez sześć lat nie zrobiły nic, by rozwinąć odnawialne źródła energii. Atak na Tuska to klasyczna „zasłona dymna” dla odwrócenia uwagi od realnych problemów.

