Wprowadzony w życie 1 stycznia 2022 roku „Polski Ład” to największa w historii III RP reforma systemu podatkowego. Jej elementem są - z jednej strony - podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tysięcy złotych i podniesienie drugiego progu podatkowego do poziomu 120 tys. złotych. oraz zwolnienie z podatku dochodowego emerytur do wysokości 2,5 tys. zł; z drugiej - podniesienie składki zdrowotnej do poziomu 9 proc. (również dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) i zlikwidowanie możliwości odpisywania składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Rząd deklaruje, że zmiany wprowadzone w ramach „Polskiego Ładu” będą korzystne dla 18 mln podatników, a korzystne lub neutralne - dla 23 mln czyli 90 proc. podatników. Pierwsze dni funkcjonowania programu ujawniły jednak pierwsze niedociągnięcia reformy - wielu nauczycieli i policjantów, którzy otrzymują wynagrodzenie „z góry”, w styczniu otrzymało niższe pensje. Rząd początkowo odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację obarczył księgowych w miejscach pracy osób, które otrzymały niższe wynagrodzenia, ale ostatecznie przyznał się do błędu, a minister finansów wydał rozporządzenie zmieniające sposób naliczania podatku dochodowego.

Krytycy „Polskiego Ładu” zwracają uwagę, że system podatkowy po reformie jest jeszcze bardziej skomplikowany niż był dotychczas, a problem z interpretacją przepisów mają nie tylko księgowi, ale też pracownicy urzędów skarbowych.

W sondażu, przeprowadzonym dla „Super Expressu”, Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, jak oceniają „Polski Ład”. Blisko dwie trzecie - dokładnie 62 proc. - oceniło źle reformę wprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwnego zdania był co piąty ankietowany - 20 proc. - Wygląda na to, że ludziom nie podoba się „Polskie Ład”, nie rozumieją go, a to powoduje spadki wyników sondażowych rządzących, czyli Zjednoczonej Prawicy - powiedział w rozmowie z dziennikiem Paweł Piekarski, szef sondażowni.



Zdania w kwestii „Polskiego Ładu” nie ma 18 proc. pytanych.

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż w dniach 12-13 stycznia 2022 roku na próbie 1044 dorosłych Polaków.