Podsekretarz stanu w Departamencie Stanu USA, Victoria Nuland i doradca prezydenta Joe Bidena ds. globalnego bezpieczeństwa energetycznego, Amos Hochstein, spotkali się w poniedziałek za zamkniętymi drzwiami z grupą ok. 10 senatorów Partii Demokratycznej, którzy nie podjęli jeszcze decyzji na temat tego, jak zagłosują w sprawie ustawy proponowanej przez Cruza.



Reklama

Senat ma zająć się ustawą w tym tygodniu. Aby ustawa została przyjęta, musi poprzeć ją 60 senatorów. Po przyjęciu przez Senat ustawę musiałaby przyjąć jeszcze Izba Reprezentantów, a następnie podpis pod nią musiałby złożyć prezydent Joe Biden.

Niemiecka koalicja jest podzielona w sprawie Nord Stream 2 - uruchomienie gazociągu popiera SPD kanclerza Olafa Scholza, sprzeciwiają się temu Zieloni

Senatorowie biorący udział w spotkaniu z przedstawicielami administracji Bidena twierdzą, że przedstawiciele administracji byli "przekonujący". Senator Chris Murphy mówił, że ustawa Cruza może zaszkodzić relacjom USA z nowym niemieckim rządem w czasie, gdy Waszyngton potrzebuje wsparcia europejskich sojuszników w obliczu możliwej agresji Rosji na Ukrainę.



- Poprawka Cruza uczyniłaby inwazję Rosji bardziej prawdopodobną. Nie ma sensu nakładać sankcji na nowy niemiecki rząd, który właśnie zmienił swoje stanowisko i zamroził gazociąg - mówił Murphy.

Reklama

Czytaj więcej Gaz Ultimatum USA: Albo pokój z Ukrainą, albo nici z Nord Stream 2 Amerykański sekretarz stanu Anthony Blinken podczas spotkania z Annaleną Baerbock szefową niemieckiego MSZ stwierdził kategorycznie, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to gazociąg Nord Stream-2 nigdy nie zostanie uruchomiony.

Również senator Jon Tester mówił, że urzędnicy administracji Bidena przedstawili istotne argumenty dotyczące tego, że USA potrzebują poparcia Niemiec w sprzeciwie wobec inwazji Rosji na Ukrainę. - Przekaz jest taki, że (ustawa Cruza) zaszkodziłaby negocjacjom z Niemcami dotyczącym wpływu Rosji na Ukrainę - powiedział po spotkaniu.



Budowa Nord Stream 2, gazociągu łączącego Rosję z Niemcami, zakończyła się we wrześniu, ale certyfikacja gazociągu opóźnia się i nie nastąpi przed połową 2022 roku. Rządząca obecnie Niemcami koalicja jest podzielona w sprawie Nord Stream 2 - uruchomienie gazociągu popiera SPD kanclerza Olafa Scholza, sprzeciwiają się temu Zieloni.

Administracja Bidena sprzeciwiała się uruchomieniu Nord Stream 2 ze względu na to, że gazociąg ten omija Ukrainę i może stanowić narzędzie do wywierania presji na Ukrainę przez Rosję. Jednak w ubiegłym roku amerykańska administracja zawiesiła sankcje wobec Nord Stream 2 AG, spółki odpowiedzialnej za projekt, by poprawić relacje z Niemcami.



W ubiegłym tygodniu rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price ostrzegał, że ustawa Cruza może utrudnić stworzenie wspólnego frontu przeciw Rosji.