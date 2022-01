Kraska został zapytany o obecny stan pandemii COVID-19 w Polsce.

Reklama

- Dzisiejszy przyrost zakażeń koronawirusem, to 6402 nowe przypadki. Jeżeli porównamy to z wynikiem sprzed tygodnia, to widzimy, że mamy wzrost o prawie 28 proc. Te wzrosty są już widoczne od trzech dni - najpierw było 10, 11 proc., a dziś już mamy prawie 28 proc. Widzimy, że trend spadkowy zaczyna się odwracać. Być może jest to już efekt spotkań w święta Bożego Narodzenia - nasza mobilność i odwiedzanie rodzin musi dać niestety efekt w postaci przyrostu nowych zakażeń - stwierdził gość Polskiego Radia.

Wszystko wskazuje na to, że dość płynnie przejdziemy z czwartej fali w piątą Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Wiceminister zdrowia scharakteryzował następnie dynamikę zakażeń nowym wariantem koronwairusa - Omikronem.

- Na dziś mamy wpisane 52 przypadki wariantu Omikron, to może wydawać się mało, ale to jak szybko rozprzestrzenia się w Europie zachodniej powinno budzić w nas niepokój. Mamy już przygotowane plany na pojawienie się piątej fali. Wszystko wskazuje na to, że dość płynnie przejdziemy z czwartej fali w piątą. Nowy wariant koronawirusa jest bardzo zakaźny i prawdopodobnie u nas też dość szybko zdominuje poprzedni wariant - Delta. Niepokoi mnie też procent ludzi zaszczepionych. Jak spojrzymy na poziom szczepień w Europie Zachodniej, to tam jest on zdecydowanie wyższy. W najbliższe tygodnie wariant Omikron zdominuje także naszą populację - ocenił Kraska.



Reklama

Czytaj więcej Zdrowie Odkrywca Omikrona ostrzega: W ciągu najbliższych kilku miesięcy większość populacji się nim zakazi Wolfgang Preiser, wirusolog, który odkrył wariant Omikron koronawirusa SARS-CoV-2, ocenił, że szczepem tym zakazi się większość ludzi.

Kraska mówił też o planach rządu na zwiększenie liczby miejsc w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 oraz podkreślił rolę szczepień w walce z pandemią.

- Mamy już przygotowane plany na pojawienie się dużej liczby zakażeń, jakie może wywołać wariant Omikron. Chodzi oczywiście o możliwość hospitalizacji, czyli o zwiększenie liczby łóżek w szpitalach. Jednak zawsze odbywa się to kosztem pacjentów chorujących na inne schorzenia. Dlatego apeluje o szczepienia, ponieważ dzięki nim przejdziemy chorobę łagodnie. nie będziemy musieli być hospitalizowani i w ten sposób zwolnimy miejsce w szpitalu dla kogoś z innym schorzeniem - tłumaczył polityk.