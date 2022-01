Tuż przed świętami Bożego Narodzenia agencja AP podała, że telefon komórkowy senatora Krzysztofa Brejzy został zhakowany za pomocą Pegasusa 33 razy w 2019 roku. Do włamań z użyciem Pegasusa na telefon senatora dochodziło w czasie, gdy polityk prowadził kampanię przed wyborami parlamentarnymi.

Wcześniej AP ujawniło, że Pegasusa użyto przy próbach szpiegowania mecenasa Romana Giertycha. O użyciu Pegasusa przeciwko nie informowała też prokurator Ewa Wrzosek.

- Żadne postępowanie przeciwko mnie się nigdy nie toczyło. Nie byłem w żadnej sprawie wzywany, przesłuchiwany - zwracał uwagę Brejza komentując te doniesienia. Senator Platformy Obywatelskiej wyraził też przekonanie, że sprawa użycia przeciwko niemu Pegasusa to tylko "wierzchołek góry lodowej".

Pegasus to szpiegujące urządzenie (oprogramowanie) izraelskiej firmy NSO Group, które praktycznie „bezobjawowo" dla osoby inwigilowanej może śledzić jej telefon komórkowy czy laptop. Pegasus jest sprzedawany w modelu subskrybcyjnym. – To nie jest „pudełko", które mamy raz na zawsze, tylko płaci się od każdej śledzonej osoby. Co oznacza, że trzeba komuś mocno nadepnąć na odcisk, by uzasadnić wydatek rzędu 50–100 tysięcy dolarów na instalację tego programu – mówił "Rzeczpospolitej" Łukasz Jachowicz, ekspert informatyki śledczej w Mediarecovery.

Czytaj więcej Polityka Szpieg w telefonie. Jak działa Pegasus Służby płacą za tzw. subskrypcję Pegasusa nawet 100 tys. dol. za każdą śledzoną osobę

W związku z doniesieniami o użyciu Pegasusa m.in. przeciwko Brejzie, opozycja domaga się powołania w Sejmie komisji śledczej i liczy, że wniosek w tej sprawie poprze Paweł Kukiz i jego posłowie, bez których PiS nie ma większości.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - taka komisja śledcza powinna powstać.

42,9 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak".

20 proc. respondentów jest przeciwnych powołaniu komisji śledczej w tej sprawie.

37.1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

- Powstania komisji śledczej częściej oczekują mężczyźni (48%) niż kobiety (39%). Pomysł zbadania sprawy dotyczącej wykorzystywania systemu Pegasus przez polskie służby w sejmowej komisji śledczej pozytywnie ocenia co drugi respondent z wyższym wykształceniem i ponad połowa (54%) osób o dochodach przekraczających 5000 zł netto. Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania powołania komisji domagają się najczęściej respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (53%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28.12-29.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.