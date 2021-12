RPO nie zaskarży do TK ustawy o RTV. Propozycja KRRiT wbrew swobodzie

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie wymogów kapitałowych dla spółki pośrednio zależnej od podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Według RPO nie ma wystarczających podstaw do takiego wniosku, mógłby on zaś negatywnie wpłynąć na konstytucyjną wolność działalności gospodarczej.