Saakaszwili odmawiał przyjmowania posiłków przez 50 dni, protestując przeciwko swojemu aresztowaniu za nadużycie uprawnień, które uznał za politycznie umotywowane.

53-letni były prezydent przerwał strajk głodowy po tym, jak został umieszczony - w stanie krytycznym - w szpitalu wojskowym w mieście Gori.

Rozwinął się u niego szereg chorób neurologicznych "w wyniku tortur, złego traktowania, nieodpowiedniej opieki medycznej i przedłużającej się głodówki" - powiedzieli lekarze, którzy badali go w areszcie.

Zdiagnozowano u niego między innymi potencjalnie zagrażającą życiu chorobę mózgu - encefalopatię Wernickego oraz zespół stresu pourazowego.

Jeden z lekarzy, psychiatra Mariam Jishkariani, powiedziała AFP, że warunki, które "wynikały z tortur psychicznych Saakaszwilego w więzieniu, mogą doprowadzić do jego niezdolności do pracy, jeśli nie otrzyma on odpowiedniej opieki medycznej".

Powiedziała, że Saakaszwilemu "niesłusznie przepisano leki przeciwpsychotyczne, których nie potrzebował i które mogą jeszcze bardziej zaszkodzić jego zdrowiu".

- Można to interpretować jako tortury farmakologiczne - oceniła.

W listopadzie Saakaszwili powiedział, że był poddawany torturom psychicznym, które obejmowały groźby śmierci, pozbawianie snu i fizyczne znęcanie się. - Byłem torturowany, traktowano mnie nieludzko, byłem bity i poniżany - relacjonował.

Niezależny kanał telewizyjny Pirveli TV podał, że więźniowie w więzieniu wykrzykiwali groźby i wulgaryzmy pod adresem Saakaszwilego, który prowadził kampanię przeciwko przestępczości zorganizowanej podczas swojej kadencji jako prezydent. Saakaszwili powiedział, że było to "zaaranżowane przez administrację więzienną".

Opisał zdarzenie, kiedy "był sam i absolutnie pewien, że przestępcy przyjdą go zabić", ponieważ strażnicy więzienni nie odpowiedzieli na jego wezwanie.

W listopadzie krajowe ministerstwo sprawiedliwości opublikowało nagranie, na którym były prezydent jest ciągnięty po podłodze przez strażników więziennych podczas przymusowego przenoszenia go z więzienia do szpitala.