Szef francuskiego rządu poinformował, że od przyszłego miesiąca we Francji odstęp między podawaniem drugiej i trzeciej dawki szczepionki na COVID-19 zostanie skrócony o 30 dni i będzie wynosił cztery miesiące.

Reklama

Jean Castex oświadczył, że duże imprezy publiczne w sylwestra oraz pokazy sztucznych ogni będą zakazane. Polityk zalecił mieszkańcom, w tym zaszczepionym na COVID-19, by przed udawaniem się na przyjęcia noworoczne testowali się na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej Polityka Będzie obowiązek szczepień na COVID-19 dla medyków. Niedzielski: Wydam rozporządzenie Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że dla przedstawicieli medycznych grup zawodowych będzie wprowadzony obowiązek szczepień na COVID-19. - Wydam rozporządzenie - zadeklarował w Polsat News. Decyzja może zostać wydana w przyszłym tygodniu.

By zwiększyć presję na obywateli, by się zaszczepili, na początku 2022 r. rząd Francji ma przedstawić projekt ustawy, która zmieni francuski paszport covidowy w paszport szczepionkowy. Oznacza to, że tylko zaszczepieni na COVID-19 będą mogli wejść do restauracji lub korzystać z dalekobieżnego transportu publicznego.

Według obecnych przepisów, certyfikatem covidowym jest nie tylko dowód zaszczepienia, lecz także aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2.

Reklama

- Nie możemy pozwolić, by odmowa zaszczepienia się małej liczby Francuzów wpływała na życie całego kraju - powiedział premier.

Czytaj więcej Polityka Koronawirus. Dania wprowadza kolejne obostrzenia. "Ograniczyć kontakty" Władze Danii, w której 80 proc. osób uprawnionych do szczepień na COVID-19 to w pełni zaszczepieni, ogłosiły kolejne obostrzenia w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.

Castex oświadczył też, że zaostrzenie zasad wjazdu do Francji z Wielkiej Brytanii ma związek z szybkim rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron koronawirusa.

W piątek francuskie służby sanitarne informowały o wykryciu kolejnych 58 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2.