Poseł Solidarnej Polski oczekuje dymisji ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego. - Jest odpowiedzialny za kwestię KPO, tych pieniędzy nie ma. Odpowiada za pieniądze w zamian za praworządność, odpowiada za kwestie green dealu - mówił w rozmowie z Radiem Plus.

- Jeśli ktoś nie strzela bramki, to trzeba podsumować taką działalność - dodał.

- Jeżeli do 31 grudnia 2021 roku nie będzie pieniędzy (z funduszu odbudowy - red.), to Konrad Szymański powinien się podać do dymisji - wskazywał. - Ponosi odpowiedzialność za wszystkie problemy, jakie mamy dziś z Brukselą - dodał.

Kowalski mówił również o proponowanej przez jego partię reformie sądownictwa. - Za reformę sądownictwa od czterech lat, wszyscy dobrze o tym wiedzą, nie odpowiada minister Zbigniew Ziobro, a premier Mateusz Morawiecki i Kancelaria Premiera, która prowadzi dialog z Brukselą. Po drugiej stronie nie było żadnej dobrej woli, więc trzeba wrócić do twardej reformy Zbigniewa Ziobry - powiedział.

- Dziewięć ustaw czeka na zielone światło od Prawa i Sprawiedliwości. Czteroletni dialog z Brukselą zakończył się klęską, za to odpowiada Konrad Szymański. Poprawialiśmy ustawy po spotkaniach z Timmermansem i co z tego wyszło? Są kolejne żądania, kolejne szantaże. Trzeba to przerwać i ruszyć do przodu - kontynuował.

- Niech Zbigniew Ziobro, który jest skutecznym politykiem, dokończy reformę sądownictwa. Czeka na to cztery lata. To jest rzecz, która obciąża rząd premiera Morawieckiego - mówił.

- Gdyby premierem był Zbigniew Ziobro, już dawno reforma sądownictwa by była dokonana. Premierem jest Mateusz Morawiecki, który przez cztery lata prowadzi dialog z Brukselą - przekonywał poseł.