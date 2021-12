W swoim cotygodniowym podcaście premier Mateusz Morawiecki namawiał obywateli do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Zdaniem szefa rządu "to najlepszy prezent na Boże Narodzenie".

- Sytuacja pandemiczna jest niezwykle poważna. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Średnia tygodniowa liczba nowych przypadków przekracza u nas 23 tys. We Francji notowanych jest przeszło 43 tys., a w Niemczech ponad 50 tys. Mamy zajętych ponad 23 tys. łóżek covidowych, z czego ponad 2 tys. pacjentów walczy o życie pod respiratorem. To są liczby, które musimy traktować bardzo poważnie przy planowaniu strategii walki z koronawirusem - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Jeszcze rok temu z niecierpliwością czekaliśmy na pierwsze dostawy szczepionek. Wiedzieliśmy, że tylko ona pomoże nam w zatrzymaniu wirusa. Zrobiliśmy wszystko, by dostawy trafiły do Polski jak najszybciej. W pierwszych tygodniach niektórzy chcieli nawet ominąć kolejkę, by otrzymać szczepionkę szybciej. Dziś poziom zaszczepienia społeczeństwa nie jest taki, jakiego potrzebujemy do osiągnięcia odporności zbiorowej. Rok temu wiele osób miało wątpliwości, ale dziś wiemy zdecydowanie więcej. Naukowcy mieli rację. Szczepionka chroni życie. Skutku uboczne, którymi nas tak straszono? Znacie kogoś, kto po przyjęciu szczepionki przeżył coś znacznie poważniejszego niż ból ramienia? - pytał premier.

Kilka tygodni zwiększonej mobilizacji i obostrzeń, to niezbyt wysoka cena za zdrowie i życie Polaków Premier Marawiecki

- Mamy silny ruch, który wmawia nam, że szczepionka, która jest doskonale przebadana i skuteczna, to zagrożenia. Liczby nie kłamią - 95 proc. spośród osób w pełni sił i zdrowia do 45. roku życia, które umierają dziś na COVID-19, to osoby niezaszczepione. Czy jest coś, co powinno bardziej przekonać do szczepień? - kontynuował.

Premier mówił również, że część fałszywych informacji, które pojawiają się w internecie na temat szczepień, to dzieło rosyjskich farm trolli. - Interes jest oczywisty. Im słabsza Polska i Europa, tym silniejsza Rosja. Musimy przestać się na to nabierać. To nie jest zabawa. Ile osób jeszcze musi umrzeć, byśmy zrozumieli, że czas najwyższy na szczepienie? - powiedział.

- Od początku zostawiliśmy Polakom wolność wyboru w kwestii szczepień, ale dziś musimy odpowiedzieć na proste pytanie: moja wolność czy moje życie. Moja wolność czy czyjeś życie? - mówił premier.

- Nawet najlepsze regulacje nie poskutkują, jeśli każdy z nas nie podejmie decyzji: tak, chcę chronić siebie i swoich najbliższych. Chcę chronić innych ludzi. Warto zachować w tej sprawie zdrowy rozsądek. Kilka tygodni zwiększonej mobilizacji i obostrzeń to niezbyt wysoka cena za zdrowie i życie. Jest oczywiście lepsza droga - prosta i bezpieczna, dostępna dla każdego. Im więcej osób się zaszczepi, tym obostrzenia będą mniej dotkliwe, aż w końcu całkowicie znikną. Dlatego proszę, zróbcie to. Przekonajcie innych, że warto. To najlepszy prezent na Boże Narodzenie - powiedział Morawiecki.