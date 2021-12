Czarnek mówił w "Sygnałach Dnia" m.in. o szczepieniu dzieci. Uważa, że im więcej dzieci powyżej 5. i 12. roku życia będzie zaszczepionych, "tym bardziej system oświaty będzie stabilny".

Polityk zapowiedział, w przypadku zainteresowania dyrektorów poszczególnych placówek, pomoc w organizowaniu punktów szczepień w szkołach.

Zapowiedział też, że resort będzie się starał przekonać rodziców, aby zdecydowali się zaszczepić dzieci. Ale, podkreślił, przekonywać racjonalnymi i rzetelnymi argumentami.

Zdaniem Czarnka propaganda szczepień ma odwrotne skutki do zamierzonych: - To ciągłe obrażanie, że to ciemnogród, że średniowiecze, że to nienaukowe, to marksistowskie hasła, które zniechęcają tych, którzy nie czują się pewni i przekonani - uważa.



Minister edukacji zadeklarował, że nie jest "entuzjastą zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek", więc uważa, że do szczepień należy przekonywać także przykładem, jaki sam dał przyjmując trzecią dawkę szczepionki.

Polityk dodał, że pomysł obowiązkowych szczepień dla nauczycieli i zasady, co do której osoba niezaszczepiona nie mogłaby pracować, nie został jeszcze przedyskutowany, a powinien.



Minister edukacji komentował również aferę związaną z sędziami TSUE i politykami KE. Francuski dziennik "Libération" oskarżył sędziów TSUE i polityków Europejskiej Partii Ludowej, której przewodzi Donald Tusk, m.in. o handel wpływami.

Czarnek stwierdził, że afera go zupełnie nie dziwi.



– Żyjemy w Europie postprawdy i postprawa, w Europie, w której praworządność jest traktowana jak, przepraszam serdecznie, szmata - mówił minister. - Praworządnością jak szmatą wyciera się wszystkie niepraworządne, niezgodne z prawem działania i Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przecież nie musimy wymieniać tych wszystkich skandalicznych orzeczeń jak choćby w sprawie Turowa czy skandalicznych orzeczeń jak choćby w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Zdaniem ministra edukacji ludzie wydający te orzeczenia "żyją prawem skorumpowanym", a tym bardziej nie jest aferą zdziwiony, że na czele wspomnianej EPL "stał do niedawna Donald Tusk".