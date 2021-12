Piecha był pytany o środową konferencję wiceministra sportu, Łukasza Mejzy. Dwa tygodnie po opublikowaniu informacji na temat założonej przez Łukasza Mejzę firmy, która miała oferować "leczenie nieuleczalnego", polityk obozu Zjednoczonej Prawicy, podczas konferencji prasowej zarzucił mediom "atak na Zjednoczoną Prawicę", który miał na celu obalenie rządu. Mejza twierdził, że autorzy materiału opublikowanego przez wp.pl kierowali się stalinowską zasadą "dajcie mi człowieka, a ja znajdę paragraf". Jest to, zdaniem wiceministra, "największy atak polityczny po 1989 roku".

Reklama

Przed dwoma tygodniami Wirtualna Polska opisała działania założonej przez Łukasza Mejzę firmy, która za wysokie kwoty oferowała osobom nieuleczalnie chorym - dorosłym i rodzicom dzieci w takim stanie - wyjazdy na zagraniczną terapię. Swoje działania firma reklamowała sloganem "Leczymy nieuleczalne".

W wydanym później oświadczeniu Mejza zaprzeczył, by zarabiał pieniądze na takim procederze, a artykuł nazwał atakiem na swój wizerunek i zapowiedział pozwy. Politycy opozycji, ale także część posłów Zjednoczonej Prawicy domagali się dymisji wiceministra sportu. Premier Morawiecki takiej decyzji nie podjął, czekając na wyjaśniania Mejzy.

- Od pewnego czasu pan poseł (Łukasz) Mejza jest niewiarygodny i nie sądzę, żeby przekonał kogoś z klubu parlamentarnego PiS - mówił o środowej konferencji prasowej wiceministra zdrowia, Łukasza Mejzy, poseł PiS Bolesław Piecha. Poseł przyznał jednocześnie, że wystąpienia Mejzy nie oglądał.

- Mamy pewien problem wizerunkowy z panem posłem Mejzą - przyznał Piecha.

Reklama

Moim zdaniem Mejza powinien podać się do dymisji Bolesław Piecha, poseł PiS

A dlaczego w takim razie Mejza wciąż jest członkiem rządu? - To jest pytanie do pana premiera, który musi podjąć decyzję. Moim zdaniem Mejza powinien podać się do dymisji - i to byłoby najlepsze rozwiązanie - odpowiedział.

Czytaj więcej Komentarze Michał Płociński: Szantaż i absurd. Konferencja Mejzy w dwóch aktach Jarosław Kaczyński nie musiał oglądać tej farsy. Wystarczy, że widzieli ją paskowi pewnej telewizji.

Piecha ocenił też, że zachowanie Mejzy, który po wygłoszeniu oświadczeniu nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, "budzi jego ogromny niepokój". - Troszeczkę nadmiar próżności - dodał. Jednocześnie Piecha nie chciał oceniać słów Mejzy, który twierdził, że pada ofiarą "największego ataku politycznego po 1989 roku". - Proszę mnie nie zmuszać do komentarza, to są słowa pana posła - stwierdził jedynie.

Autopromocja Nowość! Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty ZAMÓW TERAZ

- To jest problem wizerunkowy. Czy to spowoduje upadek rządu? Bardzo, bardzo wątpię - stwierdził też odnosząc się do słów Mejzy, który sugerował, że jeśli złoży mandat i do Sejmu w jego miejsce wejdzie poseł opozycji (Mejza startował do Sejmu z list PSL-u - red.), wówczas opozycja zyska większość w Sejmie.

- Rząd nie wisi na Mejzie - dodał. - Ministerstwo Sportu nie jest strategicznym ministerstwem w naszym rządzie - podkreślił.