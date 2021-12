Niepokój ekonomiczny – czy tak można nazwać to, co odczuwają obywatele, kiedy sprawdzają, ile będą płacić za energię, gaz, na stacjach paliw i w sklepach spożywczych?

Myślę, że to trafne określenie. Są powody do niepokoju, to nie ulega żadnej wątpliwości. Blisko 8-proc. inflacja musi niepokoić, nie tyle przez fakt, że wynosi 8 proc., ile bardziej przez fakt, że może wynosić więcej, że możemy wejść w spiralę cenowo-płacową, którą jest bardzo trudno potem opanować, a środki, które trzeba zastosować, są bardzo bolesne dla przeciętnego obywatela. Problem mamy na nowy rok, niewątpliwie.

Co teraz? NBP podnosi stopy procentowe, może czeka nas kolejna podwyżka. Czy to wystarczy?

Mnie się wydaje, że instrumentami polityki pieniężnej nie uzyskamy bardzo wiele – chociaż one muszą być też użyte, to nie ulega wątpliwości, i dobrze, że NBP zaczął sygnalizować, iż będzie taką interwencję podejmować. Mnie się wydaje, że kluczowa sprawa to opanowanie narastającej spirali cenowo-płacowej. Jestem przekonany, że to, co nam jest bardzo potrzebne, to jakiś rodzaj umowy społecznej na rzecz zwalczania inflacji, żeby pewne żądania płacowe, które są często całkowicie zrozumiałe i zrodzone z sytuacji, że inni dostali, dlaczego my mamy być od macochy, żeby one zostały jakoś opanowane. Takie porozumienie jest potrzebne. To musi być porozumienie, w którym powinny uczestniczyć związki zawodowe. Ważne jest przekonanie opinii publicznej, że w tej sprawie potrafimy – nasze państwo, nasze społeczeństwo – współdziałać i zatrzymać spiralę inflacyjną, co w tej chwili już jest nie takie łatwe.

Pomysł umowy społecznej jest ciekawy. Ale pan mówi o jednej stronie, że Polacy powinni powstrzymać swoje nadzieje na lepsze zarobki, ale co powinien zrobić rząd?

Tego nie powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że trzeba zatrzymać spiralę, tzn. żeby się to nie rozkręcało nadmiernie. To nie wyklucza podwyżek wynagrodzeń ani niektórych świadczeń. Chodzi tylko o to, żeby to było kontrolowane. Spirala cenowo-płacowa polega na tym, że to się wymyka spod kontroli i wzajemnie się wzmaga: rosną ceny, rosną żądania płacowe; rosną płace, rosną ceny. Jak to przekroczy pewną granicę, to jest problem.

W „Rzeczpospolitej” opublikowaliśmy w poniedziałek sondaż dotyczący oczekiwań obywateli, co powinno się zrobić. Takie środki jak urzędowe ceny na podstawowe artykuły spożywcze albo wypłacanie zasiłków nie cieszyły się wielką popularnością. Raczej wskazywano na obniżkę podatków.

To nie jest dobry stan świadomości. Niektóre z tych postulatów idą bardzo daleko i właściwie są charakterystyczne dla środków, jakie były stosowane w ramach gospodarki centralnie planowanej. To się źle skończyło, trzeba z tym ostrożnie. Nie należę do tych, którzy opowiadają się za tym, żeby państwo było całkowicie poza gospodarką, broń mnie Panie Boże, musi interweniować, ale np. pomysły, żeby były ceny urzędowe, nie są dobre. Można oddziaływać na ceny żywności np. przy pomocy podatków, redukując czasowo stawki VAT. Ja tego nie neguję, to trzeba być może zrobić. Ale moim zdaniem ostrożnie też trzeba postępować z ograniczeniem dochodów podatkowych budżetu państwa, dlatego że mamy w tym budżecie ogromną część wydatków sztywnych, musimy je ponosić, bo są zobowiązania państwa przyjęte, uregulowane w ustawach itd. Jeżeli spadną dochody państwa, to będzie to finansowane oczywiście z długu i w którymś momencie okaże się, że już nie możemy korzystać z tego, z czego na razie korzystamy ciągle, tzn. z taniego pożyczania pieniędzy.

Zapytam o odpowiedzialność NBP i prezesa Adama Glapińskiego, który stara się o drugą kadencję.

Na działania prezesa Glapińskiego patrzę w dwóch planach. Jeden plan to decyzje – nie tyle jego, ile RPP, ale on niewątpliwie ma na to wpływ – które są decyzjami z generalnego nurtu polityki pieniężnej. Mówię o tych decyzjach, że gdyby to ode mnie zależało, tobym podejmował je nieco inaczej, podjąłbym wcześniej interwencję pieniężną. Ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że polityka pieniężna to domena sztuki, tu algorytmu nie można zastosować. Dlatego patrzę na decyzje prezesa NBP… prawdopodobnie popełnił błędy. Drugi nurt to jego wypowiedzi publiczne o tym, że cud się nadzwyczajny w Polsce przydarzył, decyzje dotyczące spraw personalnych, o których było głośno swego czasu – to są decyzje skandaliczne. One wpisują się w inne niepokoje, np. świeża sprawa spekulacji gruntowej pana premiera, która pokazuje ludziom, że są równi i równiejsi, że niektórzy grają milionami, a innym trzeba by było powiedzieć, że 300 zł podwyżki to o 150 zł za dużo. To stwarza atmosferę i postawy, które niestety nie sprzyjają konsolidacji opinii publicznej oraz współdziałaniu opinii publicznej i przyjęciu do wiadomości, że mamy kłopoty, którym musimy się wspólnie przeciwstawić.

Czy mamy do czynienia ze schyłkiem PiS jako władzy?

PiS jest już na równi pochyłej. Nie sądzę, by odnowił swój mandat w kolejnych wyborach

Od pewnego czasu uważam, że PiS jest już po drugiej stronie, już wszedł na równię pochyłą. Nie sądzę, żeby mógł odnowić swój mandat w następnych wyborach. Oczywiście jest wielkie pytanie o to, co po następnych wyborach, co po zwycięstwie obecnej opozycji, co będzie Polskę czekać. Niestety, nie jestem zbyt wielkim optymistą w tym zakresie. Myślę sobie, że mamy kłopot.

Nie jest to optymistyczna puenta.

Jest też radykalna. Nie jest utrzymana w poetyce manichejskiego świata, w której jak obecna opozycja rządziła, to wszystko było cudownie, a teraz wszystko jest strasznie. Te różnice są.

współpraca Jakub Czermiński