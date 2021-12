"Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy nadal wypełniają swoją najważniejszą misję - bronią wolności i suwerenności państwa przed rosyjskim agresorem" - napisał Zełenski w oświadczeniu wydanym w 30. rocznicę utworzenia ukraińskich sił zbrojnych.



Reklama

"Ukraińska armia... jest pewna swojej siły i jest w stanie przeciwstawić się wszelkim planom podboju przygotowywanym przez wroga" - dodał prezydent Ukrainy.

W ostatnich tygodniach USA, NATO i Ukraina oskarżają Rosję o koncentrowanie wojsk w pobliżu granicy Ukrainą, co może być zapowiedzią militarnej agresji Rosji wobec swojego sąsiada. Moskwa zaprzecza, jakoby planowała inwazję na Ukrainę i obarcza Waszyngton oraz Kijów odpowiedzialnością za wzrost napięcia w regionie.

Czytaj więcej Dyplomacja Kreml: Putin będzie omawiał z Bidenem obustronne gwarancje bezpieczeństwa Postulat Władimira Putina, by opracować obustronne gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji i państw NATO, będzie przedmiotem wtorkowej rozmowy między prezydentem Rosji, a prezydentem USA, Joe Bidenem - poinformował rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Zełenski w poniedziałek odwiedzi Charków, największy na Ukrainie ośrodek przemysłu zbrojeniowego, gdzie weźmie udział w uroczystości przekazania ukraińskiej armii czołgów, transporterów opancerzonych oraz wozów bojowych wyprodukowanych w charkowskich fabrykach.



Reklama

Zełenski odwiedzi także Donieck, gdzie od 2014 roku ukraińska armia toczy walkę z prorosyjskimi separatystami wspieranymi nieformalnie przez Kreml (Moskwa zaprzecza, jakoby była aktywnie zaangażowana w konflikt na wschodzie Ukrainy).

Ukraińska armia jest w stanie przeciwstawić się wszelkim planom podboju przygotowywanym przez wroga Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

W związku ze świętem ukraińskich sił zbrojnych w Kijowie, Lwowie i Odessie odbędzie się pokaz przekazanych Ukrainie przez USA pojazdów Humvee. W Odessie odbędzie się też uroczystość przekazania ukraińskiej marynarce wojennej dwóch łodzi patrolowych, należących wcześniej do amerykańskiej Straży Przybrzeżnej.



Ukraina wzywa NATO do przyspieszenia procesu akcesji kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednak prezydent Rosji, Władimir Putin podkreślił ostatnio, że przystąpienie Ukrainy do NATO byłoby traktowane przez Moskwę jako przekroczenie "czerwonej linii". Kijów przekonuje jednak, że Rosja nie ma prawa do weta jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do Sojuszu.