"Ósmy grudnia 1991 roku to ważna data w dziejach polskiej radiofonii i Kościoła katolickiego w Polsce, a także w historii odradzającego się w wolnej Rzeczypospolitej społeczeństwa obywatelskiego. Tamtego dnia popłynęły w eter pierwsze audycje Radia Maryja" - napisał Andrzej Duda.

List odczytał sekretarz stanu w KPRP Adam Kwiatkowski, który reprezentował prezydenta podczas sobotnich obchodów trzydziestolecia Radia Maryja.

Prezydent podkreślił, że rozgłośnia, "która zaczynała skromnie, jako lokalne radio katolickie nadające w Toruniu i Bydgoszczy", dzisiaj "jest słuchana przez tysiące Polaków w całym kraju i na wszystkich kontynentach". "Wokół niej narodziły się i wspaniale rozwinęły cenne inicjatywy religijne, medialne, edukacyjne, dobroczynne i patriotyczne" - dodał, wspominając w tym kontekście m.in. o stacji telewizyjnej i ogólnopolskim dzienniku.

W liście do uczestników obchodów prezydent zaznaczył, że Radio Maryja "cieszy się licznym i wiernym audytorium" i "należy do czołówki najczęściej słuchanych i najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych". "Odważnie i konsekwentnie propaguje katolickie prawdy wiary, mówi o chrześcijańskich fundamentach cywilizacji europejskiej oraz o bogatym dziedzictwie polskiej kultury i tradycji, a gdy trzeba – staje w ich obronie" - napisał Duda.

"Niezwykły rozwój tego dzieła wzbudza podziw i każe zapytać: jak to możliwe? Człowiek wiary z pewnością dostrzeże tu ingerencję Bożej Opatrzności. Ale ten piękny jubileusz to także okazja, aby uhonorować wizjonerski zapał, kreatywność i determinację założyciela i dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka" - dodał prezydent. Ocenił, że rozgłośnia to "jedno z pierwszych mediów w Polsce, w których nie tylko mówi się do odbiorców, ale też z szacunkiem się ich słucha".

"Radio Maryja przywróciło wielu Polakom poczucie narodowej, obywatelskiej i po prostu ludzkiej godności. W ten sposób twórcy i słuchacze tej rozgłośni skutecznie przeciwstawili się szkodliwemu, z ducha niedemokratycznemu prądowi umysłowemu, który do wspomnianych tu osób i treści odnosi się z pogardą i lekceważeniem. Dowiedli wielkiej mądrości i mocy, jakie kryją się w słowach »zło dobrem zwyciężaj«" - stwierdził prezydent.

"W uznaniu dla dokonań Radia Maryja oraz zasług zgromadzonej wokół niego społeczności" prezydent Andrzej Duda przekazał na ręce o. Tadeusza Rydzyka różaniec, który, jak zaznaczył, ma dla niego "szczególne znaczenie osobiste".