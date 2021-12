W opublikowanym w sobotę wpisie na Facebooku Frederiksen przyznała, że ​​nie zastosowała się do nowych ograniczeń, które weszły w życie w poniedziałek.

„Wczoraj zapomniałam założyć maseczkę, kiedy byłam w sklepie w centrum Kopenhagi” - napisała. „To było po prostu przeoczenie po wprowadzeniu nowych zasad i dowiedziałem się o tym dopiero gdy, zostałam nagrana przez jednego z obywateli” - dodała.

„Wiem, że to może się przydarzyć każdemu z nas. Ale najlepiej, żeby nie mi” - kontynuowała. „Oczywiście przepraszam i jeszcze raz chcę podziękować wszystkim za to wszystko, co robimy, aby powstrzymać infekcję” - napisała duńska premier.

Frederiksen opublikowała swój wpis po tym, jak gazeta „Ekstra Bladet” opublikowała film, na którym widać premier kupującą w sklepie odzieżowym bez maski.

Od poniedziałku noszenie masek w sklepach jest w Danii obowiązkowem w ramach nowych, ostrzejszych obostrzeń, wprowadzonych w celu walki z czwartą falą pandemii koronawirusa.

To nie pierwszy raz, kiedy duński polityk lub ważny urzędnik zostaje przyłapany na zapominaniu o obostrzeniach. W październiku ubiegłego roku Søren Brostrøm, dyrektor Duńskiej Agencji Zdrowia, nie wyczyścił i nie zdezynfekował urządzenia, z którego korzystał w centrum fitness. Zaledwie miesiąc później został sfotografowany bez maski w pociągu.