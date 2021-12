Wieczorem na antenie TVN24 poseł PiS Bolesław Piecha i posłanka KO Izabela Leszczyna byli pytani m.in. o zapowiadany przez posłów PiS projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom sprawdzanie, czy ich pracownicy zaszczepili się na COVID-19, oraz o stosowanie certyfikatów covidowych w miejscach użyteczności publicznej.



Były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha mówił, że "w żadnym państwie nie udało się wygrać z pandemią, notowania zakażeń są wysokie". - Śmiertelność jest niższa, ale też egzekwują pewne rzeczy prawne. Inny mają system prawny - dodał.

- Jestem zwolennikiem, żeby pewne rzeczy, których doświadcza świat i które my widzimy, jednak wykorzystywać zgodnie z polską procedurą prawną, również w kwestiach ustawowych - oświadczył.

- Jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby certyfikat covidowy był wykorzystywany, żeby był jednym z narzędzi, które reguluje nasze życie społeczne. Jeżeli ktoś nie jest zaszczepiony, nie może być traktowany tak samo jak ci, którzy są zaszczepieni - powiedział poseł PiS, kolejny raz wyrażając swe poparcie dla tego, by paszporty covidowe były w Polsce wykorzystywane.

Izabela Leszczyna oceniła, że poselski projekt upoważniający pracodawców do sprawdzania paszportów covidowych pracowników "zrzuca odpowiedzialność na pracodawcę" i "wcale nie jest tym, co może powstrzymać tę transmisję wirusa".

- I pan poseł doskonale wie, że chodzi także o to, żeby osoba, która nie jest albo zaszczepiona, albo nie jest ozdrowieńcem, albo nie ma ujemnego wyniku testu nie mogła przebywać w kinie, w teatrze, w restauracji, w galerii handlowej. I to także o to chodzi, i taką ustawę przynieście, i taką także poprzemy - oświadczyła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- Prezes Kaczyński kiedyś odmieniał przez wszystkie przypadki taki niezbyt ładny wyraz, niepolski, "imposybilizm". To, co robicie, to co rząd PiS-u i większość sejmowa robi od początku pandemii, jeśli chodzi o testowanie, o paszporty covidowe, o program szczepień, to jest jeden wielki narodowy imposybilizm w wykonaniu PiS-u - oceniła.