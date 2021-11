W czerwcu prezes PiS i lider Kukiz'15 podpisali umowę programową, zakładającą m.in., że Prawo i Sprawiedliwość poprze szereg ustaw ważnych dla Kukiz'15. W piątek Paweł Kukiz był w Radiu Plus pytany, czy Jarosław Kaczyński dotrzymuje słowa.

- Gdyby nie dotrzymywał, to przestalibyśmy w dużej mierze, przy wielu przypadkach, głosować wspólnie z PiS-em - odparł. - Tak, dotrzymuje słowa - dodał.

- W kwestiach ustawowych mamy już uchwaloną i podpisaną przez prezydenta ustawę antykorupcyjną, która wbrew kłamstwom (lidera Platformy Obywatelskiej Donalda - red.) Tuska, który twierdził, że będzie można kraść jeszcze przez dwa lata - ten przepis, który dotyczy kradzenia, jak to pan Tusk powiedział, wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. Tak że panie Tusk, kraść, jeżeli pan chce, to może pan tylko do 1 stycznia 2022 r. - powiedział Paweł Kukiz.

Pytany o inne projekty lider Kukiz'15 mówił, że ustawa o sędziach pokoju "wyszła już z Kancelarii Prezydenta", gotowy projekt ustawy został skierowany do Sejmu. - Jestem dobrej myśli - zaznaczył.

- Został powołany zespół do spraw zmiany ordynacji wyborczej, który miał już dwa czy trzy spotkania i bardzo fajnie to wygląda, bardzo dobrze to idzie. Zostały uchwalone ustawy o braku konieczności odrolnienia przez rolnika gruntu przy budynku, w którym uprawiał on pozarolniczą działalność, co kiedyś łączyło się z wydatkiem 50 tys. zł. Została uchwalona ustawa, która wyrównuje świadczenia opiekunom osób niepełnosprawnych, które tę niepełnosprawność nabyły przed ukończeniem 18. roku życia - mówił Paweł Kukiz.

- Tak że ponad plan Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się z tej umowy, jaką z nami zawarło - ocenił.

- Nie popieram rządu jako całości, tylko popieram rząd w pewnych kwestiach, na które umówiliśmy się w umowie - zaznaczył poseł.

- Podobnie jak rząd też nie popiera wszystkich moich poglądów, a popiera te rzeczy, na które się umówiliśmy i wywiązuje się z obietnic - oświadczył lider Kukiz'15.