Dlaczego premier nie mógł wystąpić w PE? Europosłanka: To sprawa całej UE

Swietłana Cichanouska jest de facto prezydentem Białorusi. Ona wyraźnie powiedziała, by nie zwracać się do pana Aleksandra Łukaszenki per prezydent, bo prezydentem nie jest - mówiła w rozmowie z Radiem Zet europosłanka Polski 2050, Róża Thun. Cichanouska wystąpiła w środę na forum Parlamentu Europejskiego w czasie debaty poświęconej Białorusi.