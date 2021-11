43. posiedzenie Sejmu zaplanowano na 1-2 grudnia. Na stronie Sejmu pojawił się w piątek plan obrad. Jednym z punktów jest pierwsze czytanie obywatelskiego projektu dotyczącego aborcji.

Projekt trafił do Sejmu we wrześniu. Jak informowała Fundacja Pro-Prawo do życia, pod projektem podpisało się niemal 130 tysięcy osób.

Autorzy projektu chcą wprowadzić do kodeksu karnego definicję „dziecka poczętego”. „Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności; dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149”.

Jak wynika z treści projektu, z KK miałyby zniknąć przepisy o karach za aborcje, która ma być traktowana jako zabójstwo.

Zaostrzenie przepisów aborcyjnych

W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Wyrok ten wywołał olbrzymie kontrowersje oraz protesty na ulicach wielu polskich miast.