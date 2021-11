W poniedziałek od rana grupa kilku tysięcy migrantów próbuje przedostać się z Białorusi do Polski. Na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy doszło do próby siłowego przedarcia się na polską stronę.

Po naradzie w BBN rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że przy polskiej granicy ma przebywać około 3-4 tys. osób. Na terenie całej Białorusi jest kilkanaście tysięcy osób, które są gotowe do przekroczenia granicy.

Na wtorek zaplanowano specjalne posiedzenie Sejmu w sprawie sytuacji na granicy. Specjalne orędzie wygłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

- Rozpoczęła się największa do tej pory próba bezprawnego, masowego i siłowego naruszenia integralności wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej - rozpoczęła marszałek.

- Hybrydowe działania Aleksandra Łukaszenki trwają od wiosny tego roku. Gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej - kontynuowała Witek.

W jej ocenie "reżim z Mińska cynicznie, w sposób zorganizowany napędza nielegalną migrację by osiągnąć własne cele polityczne i zdestabilizować sytuację na wschodniej granicy Polski iw całej Unii Europejskiej". Podkreśliła, że przy użyciu "gróźb czy szantażu haniebnie wykorzystuje mężczyzn, bezbronne kobiety oraz dzieci".

- Łukaszenka naraża życie i zdrowie migrantów by prowokować i doprowadzić do eskalacji kryzysu. To trzeba jednoznacznie potępić. Aleksander Łukaszenka musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Atak na granice Polski to atak na granice Unii Europejskiej i członka NATO. Już dziś nasi sojusznicy jednoznacznie i solidarnie potępili ta agresje i wezwali do jej natychmiastowego zakończenia. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz - kontynuowała.

Witek zapowiedziała, że polskie władze będą w tej kwestii nieugięte. - Sytuacja, w obliczu której stanęliśmy, jest testem dla całej klasy politycznej, wszystkich środowisk w polskim parlamencie - mówiła.

Dodała, że "są takie momenty w życiu naszego narodu, gdzie musimy zapomnieć o politycznych interesach, animozjach, sporach i w duchu jedności oraz solidarności zadbać o interes naszego kraju". - Musimy wspólnie zatroszczyć się o suwerenność Polski. Bezpieczeństwo Polaków jest naszym wspólnym najważniejszym obowiązkiem. W obliczu zewnętrznego zagrożenia tylko to ma znaczenie - powiedziała.

Marszałek w swoim orędziu podziękowała również wszystkim żołnierzom służb mundurowych. - Dziękuje rodzinom, które z niepokojem czekają na Ich powrót do domu. Jesteśmy z Wami. Możecie liczyć na nasze pełne wsparcie i ogromny szacunek. Dziękujemy za Wasza służbę - powiedziała.

- Szanowni Państwo, zrobimy wszystko, by obronić nasza granice. Nie pozwolimy naruszać zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Nie ulegniemy szantażom i agresji. Powstrzymamy ta migracyjną inwazje reżimu Łukaszenki. Bezpieczna Polska to nasz narodowy i wspólny cel, ponad wszelkimi podziałami. Bądźmy razem w tych trudnych chwilach próby! - zakończyła Witek.