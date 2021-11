Podwyżka będzie mieć miejsce w roku wyborczym, w którym naprzeciw Fideszu Orbana w wyborach do parlamentu stanie opozycja zjednoczona na jednej liście, która - według sondaży - ma szansę wygrać z partią Viktora Orbana.

Podwyżka płacy minimalnej na Węgrzech ma - w intencji rządu Orbana - przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia wydatków na konsumpcję w czasie, gdy kraj boryka się z inflacją konsumującą owoce poprzednich podwyżek płac na Węgrzech.



Już wcześniej Orban ogłosił wprowadzenie wartej 2 mld dolarów ulgi podatkowej dla rodzin z dziećmi, zwolnienie z podatku dochodowego osób wchodzących na rynek pracy oraz wypłatę dodatkowych świadczeń dla emerytów.

3 338 zł Tyle w przeliczeniu będzie wynosić na Węgrzech płaca minimalna dla wykwalifikowanych pracowników

Teraz, na mocy porozumienia rządu z pracodawcami, płaca minimalna wzrośnie w kraju z 167 400 do 200 tysięcy forintów (645 dolarów, ok. 2 568 zł), a płaca minimalna dla pracowników wykwalifikowanych z 219 do 260 tysięcy forintów (841 dolarów, ok. 3 338 złotych).



Ministerstwo Innowacji i Technologii przekonuje, że "cięcia podatkowe warte rocznie 660 mld forintów zrekompensują pracodawcom wzrost płacy minimalnej". Porozumienie w tej sprawie ma zostać podpisane w połowie listopada.

Tymczasem Bank Centralny Węgier, na czele którego stoi sojusznik Orbana, Gyorgy Matolcsy, skrytykował węgierski budżet na 2022 rok za to, że jest on "zbyt inflacyjny" i stwarza niepotrzebne zagrożenie dla gospodarki, która już przekroczyła poziom produkcji sprzed pandemii.