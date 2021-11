Czym jest stowarzyszenie OdNowa?

Z jednej strony stowarzyszeniem, z drugiej zespołem parlamentarnym, a na pewno ruchem społecznym, który łączy w sobie jasny, silny pierwiastek konserwatyzmu z głębokim przekonaniem, że prawica może w Polsce wygrywać wybory, jeśli pozostanie prawicą proeuropejską, prosamorządową, proprzedsiębiorczą, czyli połączy to co najlepsze w polskiej tradycji z wyzwaniami przyszłości.

OdNowa jest formacją centroprawicową?

Możemy tak to nazwać, chociaż zacierają się te różnice, co jest prawicą, a co lewicą. W polityce kluczowe, także dla wygrywania wyborów, jest umiejętne odpowiadanie na wyzwania przyszłości. Najczęściej te odpowiedzi są z nurtu prawicowego, ale są też takie kwestie, które lewica zawłaszczyła przez dekady, a które mogłyby równie dobrze być prawicowe. Mówię o prawach człowieka, o równości płci, o ekologii, prawach zwierząt.

Co łączy OdNowę z Porozumieniem Jarosława Gowina? Są jakieś komponenty wspólne, które u was pozostały?

Na pewno w sensie ideowym, programowym my nie zmieniliśmy zdania, poglądów i priorytetów. Tylko my uważamy, że dzisiaj najlepszy projekt, który służy sile państwa polskiego, bezpieczeństwu obywateli, najlepiej realizuje te cele konserwatywne, to projekt Zjednoczonej Prawicy. Natomiast Jarosław Gowin podjął decyzję o przejściu do opozycji i choć oczywiście rozumiem jego deklaracje, że chce budować jakąś centroprawicową siłę pomiędzy PiS a Platformą, to na samym końcu jest pytanie, do jakiej większości przyłoży rękę. W polityce koniec wieńczy dzieło, a tym końcem jest wybór rządu. Dzisiaj alternatywą dla rządu Zjednoczonej Prawicy, z takim punktem ciężkości w PiS, jest centrolewicowy rząd z Donaldem Tuskiem. Dla mnie i dla każdego konserwatysty wybór jest więc oczywisty – Zjednoczona Prawica.

Spodziewa się pan jeszcze kolejnych zmian w rządzie, bardziej na poziomie wiceministrów?

Uważam je za bardzo prawdopodobne, jako naturalną kolej rzeczy po nowych nominacjach ministerialnych. Nowi ministrowie będą formować swoje resorty, więc w tym sensie do jakichś zmian na poziomie wiceministrów może dojść. Poza tym także w innych resortach cały czas może dochodzić do zmian, dlatego że administracja musi się elastycznie dostosowywać do wyzwań przyszłości, które niesie świat. Dwa lata temu nikt by nie pomyślał o pandemii, o znaczeniu Ministerstwa Zdrowia w takim wymiarze, w jakim dziś o tym resorcie myślimy. Dziś patrzymy na to, co się dzieje na granicy, i myślimy o Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a więc administracja będzie się dostosowywać.

Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby przestać mówić o zmianach personalnych, żeby jednak skupiać uwagę opinii publicznej na rzeczach zupełnie fundamentalnych. Kwestia tego, kto jest jakim ministrem i gdzie, jest wtórna względem tego, jakie wyzwania przed nami.

Minister Adam Niedzielski zapowiedział ustawę umożliwiającą pracodawcom sprawdzanie certyfikatów szczepień pracowników. Czy to dobry kierunek?

Przede wszystkim najpierw chciałbym zobaczyć tę ustawę. Na razie jest zapowiedź, że trafi pod obrady Rady Ministrów. Natomiast należy się wykazywać dużą ostrożnością i roztropnością. Jestem zwolennikiem dobrowolności, to znaczy tego, żebyśmy szanowali ludzką wolność i tworzyli takie przepisy, które tej wolności nie ograniczają na tyle, na ile możemy sobie na to pozwolić, bo oczywiście państwo jest powołane także do tego, żeby stawiać pewne granice.

Powinniśmy jednak bardzo mocno iść w kierunku dalszej promocji szczepień, pewnej dobrowolności tego wyboru, a wszelkie próby ograniczenia powinny być bardzo ostrożnie wprowadzane. Ja się osobiście zaszczepiłem, moja rodzina też i apeluję do wszystkich o szczepienia, ale to ciągle powinno być kwestią naszego wyboru indywidualnego, a nie przymusu, na tyle, na ile to jest możliwe. Każdy postulat należałoby rozpatrywać indywidualnie, więc zobaczymy, co będzie w ustawie.

–współpraca Jakub Mikulski