6 mld dolarów wystarczy, by uratować 42 mln osób zagrożonych śmiercią głodową - powiedział w CNN "Connect the World" David Beasley, dyrektor Światowego Programu Żywnościowego agencji ONZ. To ok. 2 proc. kwoty, na jaką wyceniany jest majątek Elona Muska czy Jeffa Bezosa.