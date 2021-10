Media szacują, że wspólnie Partia Liberalno-Demokratyczna i konserwatywna partia Komeito mogą wprowadzić do parlamentu od 239 do 288 swoich członków. To wystarczająca liczba, aby uzyskać samodzielną większość w 465-osobowej izbie.

W porównaniu z poprzednimi wyborami koalicja utraciła kilkadziesiąt mandatów. Mogła się do tego przyczynić polityka rządu w walce z pandemią, za którą koalicja była najbardziej krytykowana podczas kampanii wyborczej.

Najwięcej mandatów zdobyła Partia Liberalno-Demokratyczna dotychczasowego premiera Fumio Kishidy. Drugie miejsce zajęła opozycyjna Konstytucyjna Partia Demokratyczna. Największym zwycięzcą wyborów media okrzyknęły jednak konserwatywną Partię Innowacji, która według sondaży zajęła trzecie miejsce i potroiła liczbę swoich mandatów w parlamencie.