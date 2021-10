Trybunał Sprawiedliwości UE, decyzją swojej wiceprezes z 27 października, zobowiązał Polskę w środę do zapłacenia kary finansowej wynoszącej milion euro dziennie. Za to, że nie zawiesiła przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień́ Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, do czego została zobowiązana środkami tymczasowymi ogłoszonymi 14 lipca 2021 r.

- UE zawsze mówi o dialogu, tymczasem sankcjonowania z dnia na dzień państwa, które jest członkiem UE to fatalna droga. Spory będą miały miejsce, kara jest czymś ostatecznym, jest też gradacja kar - mówił o karze nałożonej na Polskę Cymański.

- Nikt nie chce zadzierać nosa, ale to też upokarzanie ludzi takie, dolewanie oliwy do ognia. Spór ma fundamentalny charakter, ale nie jesteśmy w nim osamotnieni. W UE toczy się dyskusja, może nie widać tego, jak jest traktowany Traktat o UE. My się zobowiązaliśmy do przestrzegania Traktatu i robimy to w całości - podkreślił poseł.

- To nie jest z dnia na dzień. Każda strona musi wyjść z twarzą. My uważamy, że niezawisłość sędziowska - tak, ale bezkarność sędziów - nie - tak Cymański odpowiedział na pytanie kiedy zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna SN, czego domaga się Komisja Europejska.

W Polsce nie zapadł ani jeden wyrok na zamówienie polityczne Tadeusz Cymański, polityk Solidarnej Polski

- Nie ma pytania "czy", tylko jak ma wyglądać instytucja, która sprawi, że sędzia pijany, który ma immunitet, nie będzie bezkarny - dodał. - Ogromna większość sędziów to ciężko pracujący, uczciwi ludzie - zaznaczył. Poseł mówił też, że w Polsce nie zapadł "ani jeden wyrok na zamówienie polityczne". - To jakim prawem nam się sugeruje, że to jest upolitycznienie sądów? - pytał.

Cymański zarzucił też Unii Europejskiej, że "nie jest skłonna do kompromisu" ws. reformy sądów w Polsce. - I w tym jest problem - podsumował. Jak dodał strona polska udowodniła już wcześniej, że jest gotowa wycofywać się z niektórych rozwiązań.