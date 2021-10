Przed dwoma tygodniami poparcie dla PiS wynosiło 35,4 proc., co oznacza wzrost o 1,7 pkt. proc. Odwrotnie zachował się elektorat Koalicji Obywatelskiej. Choć KO (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) zajęli drugie miejsce w sondażu, to poparcie dla niej stopniało o 2,6 pkt. proc. - do 23,3 proc. Oznacza to, że przewaga PiS-u nad Koalicją Obywatelską zwiększyła się z 9,5 pkt. proc. do niemal 14 pkt. proc.



Na podium sondażu uplasowała się Polska 2050. Głos na ugrupowanie Szymona Hołowni zadeklarowało 12 proc. respondentów - o 2,2 pkt. proc. więcej, niż dwa tygodnie temu.

W podziale mandatów uczestniczyłyby jeszcze trzy inne listy wyborcze. Poparcie dla Lewicy zadeklarowało 8 proc. ankietowanych (wzrost o 0,1 pkt. proc.), a na Koalicję Polską - PSL 6,2 proc. (wzrost o 0,4 pkt. proc.). Konfederacja również znalazła się nad progiem wyborczym, z wynikiem 6,1 proc., ale w jej przypadku poparcie spadło - o 0,6 pkt. proc.

7,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony metodą CATI w piątek 22 października na grupie 1000 mieszkańców Polski.