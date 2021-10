"Walnij się w zatłuszczony łeb" - napisał na Twitterze europoseł PO Radosław Sikorski, zwracając się do eurodeputowanej Solidarnej Polski Beaty Kempy. Były szef MSZ odpowiedział w ten sposób na wpis byłej minister, w którym Kempa zwróciła się do Sikorskiego "Herr Lord".

W czwartek w jednym z kolejnych wpisów Sikorski napisał: "Dzisiaj zrozumiałem, że władzy wolno wyzywać nas od Niemców, którzy nienawidzą polskich symboli narodowych a nam nie wolno reagować. Wobec tego serdecznie panią poseł Beatę Kempę przepraszam. Entschuldigung".

- Staram się być silna, ale pan Sikorski przekroczył wszelkie granice, tym bardziej, że nie przyszła do niego żadna refleksja po tym, co się stało - powiedziała w czwartek wieczorem Beata Kempa, pytana w Polsat News o swą pierwszą reakcję na słowa europosła PO.

Kempa skomentowała też rozmowę Sikorskiego z Interią. - Pani minister Kempa zwróciła się do mnie per Herr, czyli chciała subtelnie zasugerować, że jestem Niemcem i zdrajcą. W takiej tonacji "für Deutschland". Dostała więc równie subtelną odpowiedź - powiedział portalowi były szef MSZ dodając, że potraktował europosłankę "bardzo ulgowo", gdyż "zasugerował jedynie, by poszła po rozum do głowy".

- To pokazuje, że pan Sikorski ma chyba bardzo duży problem ze sobą i że trzeba być może mu pomóc, coś z nim zrobić, dlatego że moim zdaniem on będzie coraz bardziej brutalny. My to tutaj obserwujemy i to jest pytanie do jego kolegów, przyjaciół, może szefów - oceniła Kempa.

Eurodeputowana Solidarnej Polski dodała, że sprawa jest dla niej bardzo przykra i trudna. - Trudno mi to komentować, wolę tematy polityczne i wolę kulturalnych rozmówców - mówiła.

- Tak, czuję się bardzo upokorzona - przyznała. Dodała, iż obawia się, że język, jakiego przykład dał Sikorski, może zniechęcić kobiety do angażowania się w życie polityczne.

- Myślę, że warto jednak, żeby ten pan poniósł konsekwencje. Takie jest moje zdanie, ale to już zależy nie ode mnie - powiedziała Beata Kempa.