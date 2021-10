Fundacja Gatesów wyda 120 mln dol. na dostępu do generyków na COVID-19

Fundacja Billa i Melindy Gates poinformowała, że wyda do 120 milionów dolarów na rozpoczęcie opracowywania generycznych wersji doustnego leku na COVID-19 firmy Merck & Co. Fundacja chce zapewnić krajom o niższych dochodach równy dostęp do tego leku.