Parlament Europejski we wtorek debatował nad wyrokiem TK ws. prymatu konstytucji nad prawem unijnym.

Reklama

- Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem debaty, która odbyła się w PE. Po pierwsze muszę powiedzieć, że nie mamy powodu do satysfakcji, że przedmiotem tej debaty była sytuacja w Polsce, stan praworządności, że występujemy, nie tak jak lata temu, na forum PE jako pozytywny bohater integracji europejskiej, najlepszy przykład sukcesu ambitnego narodu. Dziś byliśmy świadkami zderzenia PiS-owskiego rządu ze ścianą. Żadne argumenty, jakie przedstawiciele rządu PiS-u zaprezentowali w czasie tej debaty, nie przekonały - mówił Tusk.

- Nikt chyba nie jest przekonany co do rzetelności argumentacji, którą przedstawił premier Mateusz Morawiecki i wspierający go PiS-owscy europosłowie - dodał.

- Nie chciałbym nigdy widzieć polskiego rządu, który jest krytykowany, niestety w uzasadniony sposób, przez wszystkich przyjaciół Polski. To co obserwowaliśmy było świadectwem jakim szacunkiem i respektem cieszy się Polska i Polacy w Europie, a równocześnie jak krytycznie prawie wszyscy w Europie oceniają to, co robi PiS - kontynuował.

Czytaj więcej Polityka Morawiecki: Tak, zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN Wśród 88 proc. zwolenników UE w Polsce, o których była mowa, połowa to nasi wyborcy - mówił premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu wystąpień europosłów w debacie toczącej się w siedzibie PE w Strasburgu, której tematem był wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama

- Z tej debaty wynika jednoznacznie, że ta solidarność między Polakami a Europą jest faktem. I że w Europie prawie wszyscy dostrzegli, że rząd PiS nie wyraża woli większości Polaków, zwłaszcza w kwestii praworządności - przekonywał Tusk.



- Nie możemy uwierzyć, że istnieje konflikt między Europą a Polską, albo że istnieje konflikt między polską konstytucją a Traktatami. Jest konflikt między rządem PiS-u a Europą i Traktatami Europejskimi - dodał.

- Polska jest i będzie w UE nie dlatego, że PiS rządzi w Polsce, tylko mimo tego faktu. Dzięki woli Polaków, determinacji, woli większości Polaków, którzy chcą, by Polska była i pozostała w Europie - podkreślił Tusk.

- Pod gigantyczną presją opinii publicznej, dzięki walce, dzięki presji, dzięki temu możemy wyhamować proces dewastowania i niszczenia polskiej praworządności i systemu sprawiedliwości - podkreślił p.o. przewodniczący PO. - Ta presja doprowadziła przynajmniej do tego kroku, jakim jest rezygnacja Izby Dyscyplinarnej - dodał nawiązując do słów Morawieckiego w PE.

Autopromocja Ranking Samorządów Poznaj najlepsze samorządy w Polsce WEŹ UDZIAŁ

Polska jest i będzie w UE nie dlatego, że PiS rządzi w Polsce, tylko mimo tego faktu Donald Tusk, p.o. przewodniczący Platformy Obywatelskiej

- Ja nie wierzę w ich szczere intencje, ale wiedzą dobrze, że to jest warunek niezbędny, aby móc uzyskać pieniądze - zaznaczył Tusk. - Nie wykluczam, że dzięki waszej (Polaków) presji i zdecydowanej postawy UE, PiS wycofa się z Izby Dyscyplinarnej, a potem z innych szkodliwych kroków w tej dziedzinie, i te pieniądze (z Funduszu Odbudowy - red.) w końcu do Polski przyjdą - podkreślił p.o. przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Warto zmuszać rządzących, dopóki nie możemy ich wymienić, aby w jakichś obszarach wycofywali się, rezygnowali - dodał. - Presją, siłą, zdecydowaniem możemy uzyskiwać kolejne efekty - podkreślił.

Reklama

- Jeśli chcemy gwarancji utrzymania Polski w UE to jedyną gwarancją są Polacy, mocna presja i jasny komunikat: nie pozwolimy PiS-owi wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej - podkreślił były premier.