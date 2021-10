Polexit to wymysł opozycji?

Reklama

Polexit to stan, w którym już się w pewnym sensie znajdujemy. Rząd swoimi kolejnymi wrogimi ruchami stara się zniechęcić do Polski kolejne instytucje europejskie. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, wyraźnie powiedział w wywiadzie dla „Rz", że dziś już nas nikt nie lubi wśród państw europejskich. Do polexitu prowadzą nas także kroki prawne. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w sądownictwie i na orzeczenia polskiego TK – to wszystko są kroki zmierzające do tego, byśmy nie czuli się już takim pewnym ogniwem UE.

Czytaj więcej Plus Minus Jacek Czaputowicz: Czy ktoś za granicą lubi polski rząd? Nikt nie przychodzi mi do głowy Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych: W naszej klasie politycznej panuje przekonanie, że każdy się zna na polityce zagranicznej. Wielu uważa, że możemy samodzielnie na ostro pójść z Łukaszenką czy z Czechami w sprawie Turowa, postraszyć Amerykanów lex TVN czy Unię Europejską wyjściem ze Wspólnoty.

Jeżeli nie UE, to jaka jest alternatywa dla Polski?

Dzisiaj nie ma takiej alternatywy i bardzo dobrze to wiemy. Dla rządu kluczem jest nie to, by Polsce było dobrze, tylko żeby rządowi było dobrze. Rządzący robią to, co jest dobre dla nich, dla swojej partii i dla swojego rządu. Natomiast nie zwracają uwagi na strategiczne interesy państwa, w związku z czym traktują jako wroga instytucje europejskie. Interes ludzi polega np. na tym, żeby mogli dochodzić sprawiedliwości i mogli zwracać się również do sądów europejskich – po to, by mieli ten sam standard sądownictwa w całej UE. Interes rządu jest kompletnie inny, a polega na tym, by mieć nad wszystkim kontrolę. Kto stoi na przeszkodzie PiS? Instytucje unijne.

Reklama

Zmiany w sądownictwie, takie jak np. likwidacja Izby Dyscyplinarnej, doprowadzą do zażegnania sporu?

To jest właśnie część polexitu, ponieważ próbuje się stworzyć taki system sądownictwa, który sprawi, że żadne inne państwo w UE nie będzie go mogło uznać za adekwatny. Sądy w każdym innym państwie w Unii sądzą także w imieniu całej UE. PiS chce wysadzić ten system. Polexit wygląda właśnie w ten sposób – nie polega na wywieszeniu flagi z napisem „polexit", to by nie przeszło, bo Polacy nie są za wyjściem z UE. Dlatego rządzący muszą to robić podstępem.

Czytaj więcej Polityka Mur na granicy rozwiąże problem emigracji? Krzysztof Bosak: Nie - W teorii systemów ochrony takie przegrody nie powstrzymują w stu procentach nielegalnej migracji, tylko mają opóźnić i utrudnić przekroczenie granicy. Mur ma funkcję zniechęcającą - powiedział Krzysztof Bosak z Konfederacji, pytany o budowę bariery na granicy Polski z Białorusią.

Dlaczego UE nie partycypuje przy budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej, która jest również granicą UE?

Autopromocja Ranking Samorządów Poznaj najlepsze samorządy w Polsce WEŹ UDZIAŁ

Również stawiam to pytanie przedstawicielom obozu władzy. Tych pytań jest więcej. Jeżeli jest tak źle, to czemu wcześniej nie proponowano stanu wyjątkowego? Dlaczego – skoro wszystko jest dobrze – na granicę nie są dopuszczeni dziennikarze? Dlaczego nie wprowadzono tam Frontexu? Odpowiedź jest prosta – rząd ma coś do ukrycia. Ukrywa swoją nieudolność i brak profesjonalizmu. Przez sześć lat nie zabezpieczono dobrze granicy, choć polityka Łukaszenki nie jest nowością. Wszyscy się zachowują, jakby Łukaszenko do niedawna był całkiem fajnym sąsiadem, a teraz – nagle – dowiedzieliśmy się, że mogą być z nim kłopoty – to jest niepoważne.

Zapora ochroni Polaków?

Reklama

Wiem, że granicę można bronić środkami elektronicznymi, które są dziś bardzo efektywne. Wiem, że w niektórych sytuacjach trzeba stosować fizyczną barierę, bo nie wszędzie da się efektywnie zastosować inne środki. Wiem, że Straż Graniczna powinna być zmodernizowana i dofinansowana. Wiem też, że te elementy nie były w ostatnich latach dopilnowane, a teraz rząd próbuje udawać, że coś robi oraz stara się sprawiać wrażenie, że bardzo chce się tym zająć, ale ktoś mu w tym przeszkadza. Gdzie oni byli wcześniej, skoro okazuje się, że tysiące nielegalnych migrantów przeszło przez Polskę? Problem jest zasadniczy, dlatego, że faktycznie bronimy granicy unijnej, a jeżeli ktoś uważa, że może się tym bawić, to może się naprawdę grubo pomylić. Nasi sojusznicy patrzą, czy jesteśmy efektywni, czy nie. Nikt w Niemczech czy we Francji nie chce mieć dziurawej granicy, tam gdzie Polska graniczy z Białorusią.

Zapora powstanie?

Polacy mają swoje doświadczenia i widzieli, co się działo ze środkami na respiratory i maseczki. Rząd jest wyspecjalizowany w szantażu moralnym, teraz mówi: jak nam nie dacie 1,6 miliarda złotych, to znaczy, że nie chcecie bronić granicy. Ale jedna sprawa to jest obrona granicy, a druga to są pieniądze, które chcą dostać jako czek in blanco podpisany na być może nawet 2 miliardy złotych. Dlatego byłem za tym, by nie popierać tego wniosku w Sejmie i nie ulegać szantażom moralnym obozu władzy. Rządzący pokazali, że nie są w stanie – nawet w obliczu poważnej tragedii, jaką był Covid-19 – zachowywać się poważnie. Na koniec i tak nie wybudują tego muru, dlatego, że jeszcze nie wiedzą, co mają wybudować.

Czytaj więcej Polityka Patryk Jaki potwierdza autentyczność maili Michała Dworczyka. Zapowiada pozwy Europoseł Patryk Jaki zapowiedział, że pozwie posłów Platformy Obywatelskiej i redakcję Onetu za sugerowanie, że nie zwrócił nagród przyznanych w czasie rządu Beaty Szydło. Potwierdził również, że publikowany w sieci mail ze skrzynki Michała Dworczyka jest prawdziwy.

Jarosław Kaczyński nie podważa autentyczności maili z afery Michała Dworczyka...

Można powiedzieć, że pośrednio potwierdza ich autentyczność.

Reklama

...ale rekonstrukcja rządu nie obejmie ministra.

PiS nie radzi sobie z żadnym poważnym projektem. W przypadku CPK nic się nie ruszyło, a dużo pieniędzy zostało już wydanych. Inflacja będzie ogromnym problemem dla Polaków, szczególnie tych, co mają mniej pieniędzy. Ceny alkoholu skoczą przed świętami, bo będzie nowa akcyza. PiS zawsze jak ma problem, wprowadza temat rekonstrukcji rządu. Niedługo każdy poseł, żeby głosować za rządem, będzie musiał dostać stanowisko doradcy prezesa banku za 40–50 tysięcy złotych miesięcznie albo będzie musiał zostać członkiem rządu i będą dla niego tworzyć ministerstwo. Faktyczna debata toczy się już w rządzie, np. na temat inflacji, której bardzo się boją. Tam ludzie doświadczeni wiedzą, że rządy upadają przez inflację i podwyżkę cen, a to się już się w Polsce zaczęło. Rząd czekają ogromne problemy.

współpraca Karol Ikonowicz