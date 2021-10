Aresztowanym dziennikarzem jest Theoneste Nsengimana, prowadzący internetową telewizję Umubavu TV, która często publikuje krytyczne materiały na temat rządu Rwandy - informuje Rwandyjskie Biuro Śledcze.

Rzecznik biura, Thierry Murangira poinformował, że aresztowanie osoby są oskarżone o "publikację pogłosek mających na celu wywołanie powstania i niepokojów społecznych".



- To zorganizowana grupa, która działała z intencją rozsiewania plotek mających wywołać powstanie za pośrednictwem mediów społecznościowych - oświadczył Murangira.



Aresztowano również członków opozycyjnej partii DALFA-Umurinzi. Jej liderka, Victoire Ingabire oświadczyła, że nie przekazano jej powodów aresztowania polityków.



We wtorek Nsengimana opublikował na swoim kanale na YouTube nagranie z kobietą wzywającą do obchodzenia w kraju "dnia Ingabire", by uhonorować opozycjonistów, którzy zostali aresztowani, porwani lub zabici.

Władze Rwandy są oskarżane o zamykanie krytycznych wobec nich kanałów na YouTube. W czerwcu aresztowano prowadzącego jeden z takich kanałów wykładowcę Aimable Karasirę, którego oskarżono o negowanie ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku.



Prezydent Rwandy, Paul Kagame i jego rząd są oskarżani o łamanie praw człowieka. Mimo to cieszy się poparciem na Zachodzie za przywrócenie stabilności w kraju.

