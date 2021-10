- Nie ma tu żadnego naporu ze strony uchodźców - mówił Kaczyński.

Stwierdził, że na granicę przywożeni są migranci zarobkowi, w transporcie pomaga Federacja Rosyjska i władze Białorusi.

Prezes #PiS, Wicepremier J. #Kaczyński po posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych w #Białystok: Nie ma naporu ze strony uchodźców - na granicę przez służby białoruskie przywożeni są migranci ekonomiczni i dzieje się to za zgodą władz Rosji. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 7, 2021

Kaczyński mówił, że migranci przewożeni są z hoteli - gdzie są "goszczeni" - samochodami służb granicznych i innych na tereny, gdzie zwykli Białorusini nie mają prawa wstępu, na tereny przygraniczne.

W poniedziałek dyrektor wykonawczy Fronteksu Fabrice Leggeri wizytował granicę polsko-białoruską w rejonie objętym stanem wyjątkowym. Celem wizyty była ocena reakcji Polski na sytuację na granicy.

Białoruskie służby to tolerują, są tam obecne, co zostało zarejestrowane na nagraniach.

Kaczyński twierdzi, że niektórzy z migrantów na granicy są obywatelami Afganistanu, ale od wielu lat mieszkającymi w Rosji i z tymi, którzy zostali ewakuowani pod koniec sierpnia, po przejęciu władzy przez talibów, nie mają nic wspólnego.

Wicepremier oświadczył, że służby białoruskie uczestniczą w przecinaniu drutu kolczastego, by ułatwić sforsowanie granicy. Nie reagują natomiast na sytuację zdrowotną migrantów.

Kaczyński stwierdził, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że migranci świadomie są doprowadzani do stanu osłabienia, i obok używania dzieci - mówił prezes PiS - jest to kolejny nacisk, który ma nas zmusić do reakcji.

Prezes #PiS, Wicepremier J. #Kaczyński po posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych w #Białystok: Na Białorusi istnieje bardzo pilnie strzeżona, szeroka na kilometr strefa przygraniczna, do której zwykły obywatel Białorusi nie ma wstępu. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 7, 2021

Kaczyński ocenił, że jest to rodzaj zemsty białoruskiego prezydenta za wspomaganie przez Polskę tamtejszej opozycji oraz za nałożone sankcje.

Wicepremier stwierdził, że podjęte przez rząd działania w celu obrony granicy są wysoko oceniane nie tylko przez instytucje zagraniczne, ale i przez dużą część polskiego społeczeństwa.

- To jest cała prawda o tej sytuacji. Narracja prezentowana przez niektóre media i opozycję mija się jak widać z prawdą - uważa prezes PiS. - Warto, żeby polska opinia społeczna, bez względu na to, jakie media ogląda i jakie poglądy wyznaje, mogła te materiały poznać.

Wicepremier oświadczył, że omówione zostały plany zbudowania "bardzo poważnej zapory". Powstał już jej model.