W lipcu Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe z ubiegłorocznych wyborów prezydenckich komitetu Szymona Hołowni. Sprawozdanie odrzucono z powodu przyjęcia z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego łącznie ponad 201 tys. zł.

PKW stwierdziła, że część pieniędzy przyjęto w niedozwolonym terminie, a część pochodziła od nieuprawnionych podmiotów, m.in. spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, osoby, co do których komitet nie był w stanie ustalić, że są obywatelami polskimi mającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, a także o rachunki osób prowadzących działalność gospodarczą, co do których komitet nie był w stanie wykazać, iż jest to rachunek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykorzystywany przez tę osobę zarówno do celów związanych z tą działalnością, jak i do celów związanych z codziennym funkcjonowaniem osoby fizycznej.

Komitet Szymona Hołowni złożył w tej sprawie skargę do Sądu Najwyższego. Maciej Brzóska z zespołu prasowego SN poinformował w środę PAP, że na posiedzeniu podjęto decyzję o oddaleniu skargi na uchwałę PKW. - Sąd orzekał w składzie siedmioosobowym - przekazał Brzóska.