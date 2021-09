Jak to? Przecież słyszałem jak Pan Premier Morawiecki mówił, że sprawa już jest załatwiona. https://t.co/uupbw7ur3z — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 20, 2021

21 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu Czech z Polską. Teraz wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE, Rosario Silva de Lapuerta, wydała postanowienie, w którym zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz KE 500 tys. euro dziennie do czasu wykonania orzeczenia z 21 maja.



- Pięć miesięcy kłamstw. PiS miał pięć miesięcy, żeby sprawę załatwić. Za jego nieudolność zapłacą Polacy. To jest skandal. Pan minister (aktywów państwowych) Jacek Sasin powinien się wytłumaczyć co robił przez ten czas. Polska dyplomacja upadła na głowę, leży, kwiczy a Polacy płaczą - oburzał się Miłosz Motyka, rzecznik PSL, komentując nałożenie kary na Polskę.

"Jak to? Przecież słyszałem jak Pan Premier Morawiecki mówił, że sprawa już jest załatwiona" - ironizował były szef MSZ, Radosław Sikorski.

Słowa premiera przypomniała też posłanka Koalicji Obywatelskiej, liderka Zielonych Małgorzata Tracz, która cytując wypowiedź premiera z czerwca zauważyła, że "umowy z Czechami jak nie było, tak nie ma".



- Jestem głęboko przekonany, że Polsce nie grożą kary finansowe ws. kopalni Turów" - mówił w czerwcu Premier Morawiecki. Dziś #TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty KE 0,5 mln euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia w kopalni #Turów. Umowy z Czechami jak nie było, tak nie ma. https://t.co/fxANo8QXeq — Małgorzata Tracz (@GoTracz) September 20, 2021

Z kolei europoseł Marek Belka, były premier wyliczył, że 500 tys. euro to - po obecnym kursie euro - ok. 2,3 mln zł dziennie. "Ile to chlebów? A ile bułek?" - pytał.



500 000 x 4,60 = 2 300 000

Dwa miliony trzysta tysięcy złotych dziennie kosztować będzie nas idiotyczne zachowanie pisowskiej władzy w relacjach z naszymi sąsiadami z południa. Ile to chlebów? A ile bułek? — Marek Belka (@profMarekBelka) September 20, 2021

Za zaniechania rządu w kwestii kopalni Turow będziemy płacić 500 tys. euro - czyli 2 mln 300 tys zł dziennie.



Pan płaci, Pani płaci. #Turow — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) September 20, 2021

"Pan płaci, Pani płaci" - skomentowała z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer zarzucając rządowi "zaniechania w kwestii kopalni Turów".



Z kolei liderka Inicjatywy Polskiej, posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka przypomniała wpis Jacka Sasina na Twitterze z 25 maja. Sasin pisze w nim, że "ma dobre informacje" w kontekście Turowa.