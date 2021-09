Morawiecki odpowiada Tuskowi: Jesteśmy w stanie podjąć rzeczową dyskusję

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaproponował wpisanie do konstytucji, by wypowiadanie umów międzynarodowych odbywało się większością dwóch trzecich głosów. Premier Mateusz Morawiecki deklaruje gotowość do rozmowy.