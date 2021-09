Minister zdrowia przedstawiał w czwartek w Sejmie informacje na temat stanu służby zdrowia. Głos w debacie zabrał również Grzegorz Braun. - Niech nas Bóg ma w swojej opiece, póki za tę dziedzinę aktywności naszego państwa odpowiada człowiek zajmujące miejsce w tej ławie, niestety nie ławie oskarżonych, ławie rządowej - powiedział.

Reklama

Braun zapowiedział, że pojawi się akt oskarżenia, w którym zostanie zawarta informacja o nadmiarowych zgonach, o wzroście liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży. - Będziesz pan wisiał - zakończył Braun, wskazując palcem na ministra zdrowia.

Czytaj więcej Polityka Grzegorz Braun do ministra Niedzielskiego w Sejmie: Będziesz wisiał Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zapowiedział, że zostanie skierowany akt oskarżenia przeciw ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. Swoje wystąpienie w Sejmie zakończył słowami "będziesz pan wisiał"

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała na Twitterze, że złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Jak zauważyła, Braun „przekroczył dzisiaj kolejną granicę”.

Czytaj więcej Polityka Marszałek Witek składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie posła Brauna „Nie ma miejsca na groźby karalne w polskim parlamencie, ani w całej przestrzeni publicznej” - napisała w mediach społecznościowych marszałek Sejmu Elżbieta Witek, informując o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie słów posła Konfederacji Grzegorza Brauna pod adresem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Reklama

- Jest to zupełnie nieakceptowalne, chyba nieakceptowalne przez wszystkich, którzy uczestniczą w polskim życiu politycznym - komentował po południu Błażej Spychalski w rozmowie z Polskim Radiem 24.

- Przy czym (...) patrząc na tych, którzy są oburzeni tymi słowami pana posła Brauna, powiem tak: ale szanowni państwo, pamiętajcie, kogo też u siebie macie w swoich partiach. Bo przypominam, że jest wielu posłów, którzy zachowywali się do tej pory także w sposób wyjątkowo skandaliczny. Choćby poseł (Sławomir) Nitras, pani poseł (Klaudia) Jachira, pani, nie jest posłanką co prawda, Marta Lempart - wymieniał. - Apeluję do wszystkich, żeby spojrzeć u siebie i zobaczyć, że to nie jest jednostkowy przypadek- dodał.

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy zastrzegł, że „te skandaliczne słowa nigdy nie powinny paść z mównicy sejmowej”. - Jeżeli odpowiednie organy państwa dopatrzą się w tym postępowaniu przestępstwa, to także powinny podejmować z całą surowością decyzje - ocenił Błażej Spychalski.