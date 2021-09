O godzinie 13 zebrał się w Warszawie Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział, że rozmowa będzie dotyczyć m.in. kwestii dotyczących koalicji. Partia bierze pod uwagę możliwość przywrócenia Ministerstwa Sportu oraz powołania do rządu członków ugrupowania Adama Bielana. Nieoficjalnie mówiło się również o całkowitym ucięciu tematu możliwości wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

W rozmowie z PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał, że temat polexitu jest "wymysłem propagandowym". - Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej - mówił. Podkreślił jednocześnie, że Polska jest "zdecydowanie za tym, aby doprowadzić do zakończenia kryzysu, jaki widzimy w Unii Europejskiej".

Po komitecie do dziennikarzy wyszła rzeczniczka partii Anita Czerwińska. - Na posiedzeniu zostały podjęte dwie uchwały. Powiem o tej pierwszej, najważniejszej, bardzo doniosłej dla nas. W związku z tym, że pojawiają się w ostatnim czasie kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE, postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego. Uchwała nosi tytuł „w sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności RP - przekazała.

– Oczywiście zaczynamy od tego, że jesteśmy państwem europejskim od ponad tysiąca lat. Wykluczamy możliwość polexitu, ponieważ rzeczywistością naszego kontynentu jest UE. To przepisywanie nam przez totalną opozycję czegoś, czego absolutnie nie planowaliśmy. Nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do UE, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim. Chcemy żeby Polska była członkiem UE i pozostała państwem suwerennym. Odnosimy się również do tego, że UE potrzebuje głębokich zmian – dodała.

Komitet PiS podjął również uchwałę dotyczącą powołania pełnomocnika PiS do spraw sportu. Został nim Ryszard Czarnecki. - Uważamy że sport jest bardzo ważną częścią życia społecznego, widzimy bardzo duży potencjał w polskich sportowcach, w polskim sporcie i chcemy położyć także na to także akcent z naszej strony, naszej strony politycznej, partyjnej. Powołaliśmy takiego pełnomocnika - tłumaczyła Czerwińska.