Kiedy Jarosław Gowin stopniał do pięciu parlamentarzystów, to już wtedy było jasne, że (Jarosławowi) Kaczyńskiemu i (Mateuszowi) Morawieckiemu do niczego nie jest potrzebny - ocenił Marek Sawicki, poseł PSL-u - Koalicji Polskiej, w rozmowie z Radiem Wrocław.