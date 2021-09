Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Faktem" mówił m.in. o rozwiązaniach proponowanych w ramach Polskiego Ładu PiS. Premier przekonywał, że zmiany będą korzystne dla całego społeczeństwa. - Chcę być dzisiaj premierem klasy średniej: tych, którzy w pocie czoła łączą koniec z końcem, zarabiają średnią, dwie czy więcej średnich krajowych - deklarował.

Zapytany o przekazanie Polsce środków z unijnego funduszu odbudowy, premier odpowiedział, że pieniądze dotrą do kraju "w końcówce IV kwartału lub na oczątku przyszłego roku".

Premier mówił również o możliwości wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw COVID-19. W jego ocenie nie można obecnie ludzi do tego zmuszać, choć osobiście jest gorącym zwolennikiem szczepień.

Kiedy był pan ostatnio w sklepie spożywczym i czy pan wie, ile kosztuje taki zwykły bochenek chleba? - zapytała premiera dziennikarka "Faktu". Morawiecki na to pytanie odpowiadał ponad 1,5 minuty, ale konkretna kwota nie padła.

- Staram się od czasu do czasu robić zakupy, by w sklepie spożywczym zobaczyć są ceny. Porównuję je do cen w skupie. Dziś bardzo ważne jest zjawisko, pani mnie pyta o ceny w sklepie, natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną, rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko rośnie. W związku z tym jest to miecz obusieczny - odpowiedział premier.

A Ty? Jak odpowiadasz na pytanie o cenę chleba? pic.twitter.com/CLv29pkYVw — Klaudiusz Slezak 🚴‍♂️ (@KlaudiuszSlezak) September 10, 2021

- Gdybyśmy mieli malejące ceny, dla rolników oznaczałoby to niezwykle trudny czas. W ten sposób mamy po stronie rolników, mówię teraz o płodach rolnych, nie o trzodzie chlewnej, bo tam jest potężny problem związany z ASF, mamy sytuację sytuację inną - kontynuował.

- Dlatego chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów poprzez wzrost ich dochodów netto, emerytura bez podatku do 2500 zł. Oznacza to, że w kieszeni emeryta może może zostać sto kilkadziesiąt złotych, nawet dwieście złotych, w zależności od poziomu emerytury. To jest rzecz, o którą ja z kolei pytałem emerytów bardzo często na moich spotkaniach w domach seniora, bardzo licznych spotkaniach z emerytami. Czego oni oczekują? To było bardzo często pojawiające się hasło - zakończył Morawiecki.