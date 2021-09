Sobkowiak wskazywała na zagrożenie wyjściem Polski z UE, odnosząc się do ostatnich eurosceptycznych wypowiedzi polityków partii rządzącej, m.in. Ryszarda Terleckiego, Janusza Kowalskiego oraz Marka Suskiego.

- To są bardzo niepokojące słowa. Ilekroć opozycja mówiła o tym, że politycy Zjednoczonej Prawicy mają z tyłu głowy wyprowadzenie Polski z UE, to obóz Zjednoczonej Prawicy zaprzeczał. Ale jednak takie wypowiedzi wracają coraz częściej. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy to, o czym mówią Marek Suski i Ryszard Terlecki, jest realną groźbą wyjścia z UE, czy tylko tematem zastępczym. Zauważmy, że dziwnym zbiegiem okoliczności, kiedy pojawiają się niewygodne dla rządu informacje, to pojawia się natychmiast nowy temat wywoływany przez polityków PiS-u - wskazywała.

Polityk skomentowała również zmiany podatkowe przestawione w nowym programie gospodarczym Zjednoczonej Prawicy, "Polskim Ładzie".

- Kiedy przyjrzymy się zmianom podatkowym w "Polskim Ładzie", to okaże się, że owszem, część grup nie odczuje tych zmian, ale są także grupy, które wyraźnie "dostaną po kieszeni". My, jako PSL-Koalicja Polska, zgadzamy się, że potrzeba więcej pieniędzy na służbę zdrowia, ale bez żadnych nowych podatków. Zamiast tego proponujemy przesunięcie środków, które wpływają z akcyzy na papierosy i alkohol, na ochronę zdrowia - oświadczyła.

Sobkowiak wskazywała na konieczność powiązania środków, które trafią z nowych podatków do budżetu, z przeznaczeniem ich na ochronę zdrowia.

- Zmiany w "Polskim Ładzie" zwiększą dochody budżetowe, ale nie oznacza to od razu większych środków na ochronę zdrowia. Rosną pieniądze, które trafią do budżetu, ale nie wiadomo czy trafią na ochronę zdrowia, czy do kieszeni polityków Zjednoczonej Prawicy - sygnalizowała.