We wtorek Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie na Polskę kar finansowych za niewykonanie wyroku TSUE z 14 lipca, który zobowiązywał Polskę do zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej SN.

- Po otrzymaniu tego dokumentu będziemy odnosić się do niego, korzystając ze swoich praw procesowych - dodał.

- Być może aktualny stan wychodzi z pewnego niezrozumienia systemu, który w Polsce funkcjonuje. Na pewno będziemy tę sprawę wyjaśniać - zapowiedział Dworczyk.

Szef KPRM mówił, że w wyjaśnieniach wysłanych KE polski rząd poinformował, że "wszystko wskazuje na to, że w toku prac legislacyjnych Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana".

Wszystko wskazuje na to, że w toku prac legislacyjnych Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana Michał Dworczyk, szef KPRM

A może KE uznała, że polski rząd gra na zwłokę? - Nie wiem co uznała KE - uciął temat Dworczyk.

- To kiedy Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana zależy od ustawodawcy - zaznaczył. - To są decyzje polityczne - dodał. - Ten proces legislacyjny na pewno będzie w najbliższych miesiącach miał miejsce w ramach szerszej reformy wymiaru sprawiedliwości - wyjaśnił.

- W Kancelarii Premiera nie powstaje żaden projekt (w tej sprawie). Są stosowne instytucje, które się tym zajmują. Nie potrafię powiedzieć, czy będzie to projekt rządowy czy parlamentarny. Nie wiem czy w tej chwili te prace trwają, czy jest to jeszcze etap dyskusji - dodał Dworczyk.