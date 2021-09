W sobotę i niedziele Zieloni obradowali w Gdańsku. Jak ustalono wcześniej, co rok władze partii mają podejmować decyzję co do dalszego pozostawania w Koalicji Obywatelskiej, współtworzonej także przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Inicjatywę Polską.

- Ustaliliśmy, że nasz poseł i nasze posłanki pozostają w KO - powiedział "Rz" rzecznik Zielonych Maciej Józefowicz.

W Sejmie z ramienia Zielonych zasiadają Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska.

Dopytywany rzecznik dodał, że podczas obrad Rady Krajowej nie pojawił się wniosek o wyjście z Koalicji Obywatelskiej. Zastrzegł, że "w każdej chwili może się taki wniosek pojawić" i przed następną decyzji w tej sprawie nie musi minąć rok.

Przetrzymywanie ludzi na granicy dwóch państw bez pomocy, to demonstracja siły świadcząca o bezwzględności rządu. Stanowisko Zielonych

Podczas obrad wybrano termin kongresu wyborczego Partii Zielonych - ma się on odbyć 15 i 16 stycznia.

Zieloni chcą przeznaczenia miliardów na ratowanie Zatoki Gdańskiej i Bałtyku...

Zieloni przyjęli także dwa stanowiska. W pierwszym, dotyczącym ochrony Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego partia domaga się "zaprzestania finansowania monstrualnych inwestycji hydrotechnicznych, takich jak przekop Mierzei Wiślanej, regulacji rzek, budowy progów wodnych, i przeznaczenia tych miliardów złotych na ratowanie Zatoki Gdańskiej i Bałtyku" oraz żąda "rygorystycznych kontroli wszystkich polskich oczyszczalni ścieków oraz instalacji kanalizacyjnych tak, aby zaprzestały celowego zrzutu nieczystości do polskich rzek".

...oraz przyjęcia uchodźców z Usnarza Górnego

Drugie stanowisko dotyczy stanu wyjątkowego, sytuacji na granicy z Białorusią oraz sprawy uchodźców. W dokumencie Zieloni domagają się, by rząd "natychmiast pomógł grupie uchodźców z Usnarza Górnego". "Żądamy przyjęcia ich na teren Polski i zapewnienie schronienia, wyżywienia, opieki medycznej i psychologicznej oraz rozpatrzenia złożonych przez nich wniosków o ochronę międzynarodową" - czytamy w przesłanym "Rz" tekście.

"Nie możemy pozwolić na tortury w XXI w. Przetrzymywanie ludzi na granicy dwóch państw bez pomocy, to demonstracja siły świadcząca o bezwzględności rządu. Ta bezwzględność wpisuje się w scenariusz Łukaszenki, który chce pokazać Polskę jako kraj brutalny i nieszanujący praw człowieka" - dodano.

W stanowisku partia opowiedziała się przeciw wprowadzeniu stanu wyjątkowego, czyli dotyczącego 183 miejscowości w przygranicznych miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego zarządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, podjętego na wniosek Rady Ministrów. Decyzją prezydenta w poniedziałek zajmie się Sejm, który może ją uchylić.