Podczas pierwszego kongresu Ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia przedstawił szeroki zakres pomysłów, jakie ma jego partia na uzdrowienie sytuacji w kraju. Ale najpierw porozmawiał z aktywistami Greenpeace, którym zaproponował zapoznanie się z programem ruchu dotyczącym ekologii.



Reklama

Aktywiści @Greenpeace_PL nieplanowanie pojawili się na scenie #Kongres2050. Szymon Hołownia przyznał rację ich postulatom, a następnie zostali wyproszeni pic.twitter.com/GJxDvJ8HMC — myPolitics (@myPolitics__) September 4, 2021

Hołownia zaczął od skrytykowania obecnej władzy, która jego zdaniem do doprowadziła do "stanu wojny" między Polakami.

- Lepszy świat dla pokolenia mojej córki to zielona demokracja, to więcej powietrza, to wspólnota, to solidarność, jeden wspierający drugiego, a co mamy zamiast tego? Stan wyjątkowy na granicach, ale miedzy nami stan wojny - mówił polityk.



Hołownia w ostrych słowach skrytykował lidera PiS, mówiąc, że "Jarosław Kaczyński wysłał nas na wojnę z samymi sobą" oraz że nikt tak jak PiS, obiecując skromność i umiar nie okłamał dotąd Polaków. - Obiecywali sprawiedliwość? Kłamali. Obiecywali brak afer? Kłamali. Obiecywali skromność pokorę i umiar? Kłamali. Obiecywali spokój? Kłamali - mówił lider.



Reklama

Polska 2050 zamierza po pierwsze odsunąć PiS od władzy, a następnie doprowadzić do odejścia Polski od węgla, zaprzestać wycinki lasów, "z szacunkiem" rozdzielić państwo od Kościoła, zlikwidować domy dziecka i naprawić sytuację w służbie zdrowia. Chce także obniżyć wiek czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych do 16 r.ż.



"Nasz drugi potężny cel: nie wystarczy odsunąć PiS od władzy. Następnego dnia o 7 rano trzeba zacząć leczyć Polskę. Nasi eksperci przygotowali programy naprawcze. Jesteśmy najlepiej merytorycznie przygotowaną do rządzenia partią w dziejach PL" @szymon_holownia #kongres2050 — Polska 2050 (@PL_2050) September 4, 2021

Przedstawiono gościa specjalnego, którego jako "tego, który zmieni polską politykę" zapowiadał wcześniej Hołownia. To "Jaśmina" - pierwsza polska aplikacja polityczna, jak ją opisał Hołownia.