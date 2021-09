Przy ul. Parkowej w Warszawie, niedaleko Łazienek i Belwederu, znajduje się zamknięty rządowy kompleks. W jego skład wchodzą m.in. willa przy ul. Sulkiewicza 6, w której kwateruje się premierów, oraz trzy wille od ul. Parkowej, oficjalne nazywane numerami 1, 2, i 3. Służą najwyższym dygnitarzom, np. w willi nr 2 mieszkał Stanisław Karczewski z PiS, będąc marszałkiem Senatu.

Reklama

W najbliższych latach zostaną wpompowane w nie miliony złotych. Wille nr 1, 2 i 3 znalazły się bowiem na liście 19 rządowych budynków, które zostaną poddane termomodernizacji w ramach przetargu Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Oprócz trzech willi są to też gmachy KPRM przy Al. Ujazdowskich i al. Szucha, rządowe osiedle przy ul. Grzesiuka, gdzie mieszkają m.in. urzędnicy średniego szczebla, oraz służący głównie celom komercyjnym ośrodek wypoczynkowy w Łańsku.

19 Tyle budynków zostanie poddanych termomodernizacji w ramach przetargu Centrum Obsługi Administracji Rządowej Łączna wartość zamówienia to 38,3 mln zł

Łączna wartość zamówienia to 38,3 mln zł. Ile z tej kwoty pójdzie na wille przy Parkowej? Na to pytanie nie odpowiedziało nam Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z naszych ustaleń wynika, że termomodernizacja każdej wyniesie około 2,2 mln zł, co daje łącznie około 6,7 mln.

Zdaniem CIR wydatki nie są nadmiarowe. „Termomodernizacja 19 budynków jest przedsięwzięciem skomplikowanym i kompleksowym. W większości budynków wykonany zostanie bardzo szeroki zakres prac modernizacyjnych wymagających od wykonawcy dużego doświadczenia oraz zaangażowania dużych i profesjonalnych zasobów osobowych" – wyjaśnia CIR. Dodaje, że wykonawcę wybrano w przetargu, w którym inni oferenci złożyli znacznie wyższe kwoty, a termomodernizacja zostanie zrealizowana ze środków europejskich.

Reklama

Z naszych ustaleń wynika, że premier nie mieszka na stałe w will przy ul. Sulkiewicza 6, choć z niej korzysta

Hanny Gill-Piątek, szefowej sejmowego koła Polska 2050, te argumenty nie przekonują. – Kwota wydaje się rażąco wysoka. Złożę interpelację w sprawie nakładów na remonty w budynkach rządowych – zapowiada. Powód? Nie jest to pierwsza wysoka inwestycja w obiektach służących bezpośrednio najwyższym urzędnikom.

Np. w lipcu w „Rzeczpospolitej" pisaliśmy, że rząd chce wydać 715 tys. zł na doposażenie wilii Stynka w Łańsku, zwanej „premierowską", bo tradycyjnie przeznaczona jest dla szefa rządu. Rok wcześniej na jej remont poszło 920 tys. zł.

Czytaj więcej Kraj Ujawnili plany rezydencji premiera Dokumentacja pilnie strzeżonej willi trafiła do sieci. Zdaniem ekspertów to fatalny błąd rządowych urzędników.

Autopromocja TURYSTYKA.RP.PL Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje realizowane są też w kompleksie przy Parkowej. Np. na początku 2020 roku rozstrzygnięto przetarg na przebudowę jednej z łazienek i remont drugiej w willi premiera przy ul. Sulkiewicza, na co poszło 180 tys. Poza procedurą przetargową w ostatnich trzech latach m.in. zabezpieczono taras fontannę obok willi numer 1 oraz wyremontowano inne sanitariaty przy ul. Sulkiewicza, tym razem zlokalizowane na parterze. Łączny koszt tych prac to 149 tys. zł netto.

Czy z remontowanych budynków korzysta osobiście premier Mateusz Morawiecki? „Ze względu na bezpieczeństwo osoby objętej ochroną nie ujawniamy szczegółowych informacji na temat miejsca jej zamieszkania" – informuje CIR.

Reklama

Z naszych ustaleń wynika, że premier nie mieszka na stałe w will przy ul. Sulkiewicza 6, choć z niej korzysta. Użytkował też willę nr 1. A to dlatego, że przy ul. Sulkiewicza trwały remonty.