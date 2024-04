W całym kraju brakuje 16 tys. funkcjonariuszy. Policja szuka młodych

Zaliczony w szkole test sprawnościowy (w ostatnim roku nauczania) będzie ważny przy przyjęciu do policji. Policyjne szkolenie podstawowe uzupełni tylko różnice programowe. – Klasy profilowane, mundurowe, w szkołach średnich to dobry kierunek. Już istniejące szkoły sprawdzają się. Ważne tylko, żeby program kształcenia w nich był opracowywany w uzgodnieniu z policją, a testy sprawnościowe odbywały pod okiem policjantów lub instruktorów – mówi Andrzej Szary.

W 2023 r. przyjęci do policji z tzw. klas mundurowych to garstka – 272 osoby (5,2 proc. ogółu przyjętych).

Trzy tryby kwalifikacyjne do służby w policji

Byłych policjantów – jeśli chcą wrócić – dziś czeka to, co nowo wstępujących do służby.

„Proponuje się dla nich odrębną ścieżkę postępowania kwalifikacyjnego. Wynika to z faktu, iż są to kandydaci posiadający już odpowiednie doświadczenie i kompetencje, jak również kwalifikacje zawodowe” – uzasadnia MSWiA.

Według projektu będą dla nich trzy tryby kwalifikacyjne (np. test sprawności będą musieli przejść ci, którzy pozostawali ponad pięć lat poza służbą – wskazuje projekt).

Tu jednak nadzieje mogą okazać się płonne. Byli policjanci przyjęci do służby w ubiegłym roku stanowili niecałe 2,5 proc. przyjętych kandydatów (127 osób). – Na powroty nie ma co liczyć, będą stanowić promil. Ci, którzy pracowali na pierwszej linii, wiedzą, czym to smakuje. To bardziej propagandowy pomysł – ocenia wiceszef policyjnych związków.