Chiny i Turcja dążą do negocjacji. ISW: Rosja za ich brak obwinia Ukrainę

Chiny i Turcja w dalszym ciągu dążą do porozumienia pokojowego dla Ukrainy, ale rosyjscy politycy wykorzystują to zainteresowanie do utrwalenia własnych narracji, twierdzi Instytut Studiów nad Wojną (ISW).