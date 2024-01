Tajemnica policyjnych wpisów w portalu X. Kto z konta KGP pisał do Krzysztofa Brejzy?

Dużo trudniej szło mu ustalenie, kto był autorem wpisu z profilu policji, w którym grożono mu procesem. W styczniu 2023 roku KGP odmówiła mu odpowiedzi na to pytanie, tłumacząc, że „policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów”.

Ministerstwo dyktowało policji tweety?

Brejza merytoryczną odpowiedź dostał dopiero teraz, już po dymisji Szymczyka. „Za obsługę profili Komendy Głównej Policji na platformach społecznościowych: Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok, Threads, odpowiedzialne jest Biuro Komunikacji Społecznej KGP, którego dyrektor insp. Mariusz Ciarka z dniem 4 stycznia 2024 r. został zwolniony z zajmowanego stanowiska” – napisała komenda główna.

Czy oznacza to, że kontrowersyjny wpis zamieścił były rzecznik policji Mariusz Ciarka? On sam twierdzi, że nie. – Z tego, co kojarzę, w czasie, gdy zamieszczane były te wpisy, przebywałem na wolnym lub urlopie i nie przypominam sobie, kto mógł to robić i na czyje polecenie. To w zasadzie jest czynność techniczna, którą może wykonać pracownik biura – mówi.

Zaś z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że prawda jest bardziej złożona. – Proste wpisy informacyjne rzeczywiście zamieszczali pracownicy Biura Komunikacji Społecznej. Te poważniejsze, związane np. z polemiką z politykami, dokonywane były wprost na polecenie kierownictwa. Zdarzało się, że polecenie wydawał ktoś z kierownictwa MSWiA – mówi osoba znająca specyfikę pracy w komendzie głównej.

Burza po tekście „Rzeczpospolitej”

Oznacza to, że za wpisem z połowy października prawdopodobnie stało samo kierownictwo policji, co rzucałoby inne światło również na pozostałe kontrowersyjne posty z ostatnich lat. Np. w październiku ubiegłego roku Brejza napisał w serwisie X, że policja podsłuchiwała za pomocą Pegasusa znanego blogera, „osobistego wroga Zbigniewa Ziobry” (jego nazwiska nie podał). „W związku z tymi insynuacjami zobowiązani jesteśmy skierować zawiadomienie do prokuratury” – odpisał politykowi profil policji.